القمص داود لمعي: الشكر أسلوب مُعجزي يجلب للإنسان البركات

أكد القمص داود لمعي، راعى كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، «ضرورة استخدم كلمة أشكرك يارب، على كل شيء يخص حياتك»، مشيرا إلى أن الشكر أسلوب مُعجز، يجلب على الإنسان الكثير من البركات.



وأضاف «لمعى»- خلال كلمته بكنيسة القديس العظيم مارمرقس في مصر الجديدة-: «اتعود تشكر الله كتير، وكل ما تشوف طفل صغير بيجري فرحان؛ قول يا بختك، عشان ترجع زيه تانى»، لافتًا إلى أن إيمان الأطفال بالله "حقيقى وتلقائي".



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال أسبوع الآلام، تصلي صلوات البصخة أكثر من 3 مرات، وتعني كلمة «بصخة» بالقبطية «فصح».