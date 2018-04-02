استمرار الحملات الليلية بالجيزة لرفع كفاءة الشوارع (صور)

كلف يحيى فايد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل البيئة بالجيزة، فرق النظافة التابعة للهيئة باستمرار الحملات وخاصة الليلية لرفع كفاءة الشوارع بطريق المنصورية ابتداء من كوبري أبوطالب حتى كوبري الشركة.



وبناء عليه شن قطاع الهرم تحت إشراف جمال خالد رئيس حي الهرم، وعامر عكاشة نائب رئيس الحي، بحملة تجريد بشارع المنصورية، وتم رفع جميع التراكمات والأتربة المتواجدة بالشارع.



يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس نائب المحافظ.