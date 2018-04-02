أبرزهم ترامب وبوتين.. 10 زعماء هنأوا السيسي بـ«الولاية الثانية»

عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس، وتوليه فترة رئاسية ثانية، توالت برقيات التهئنة والاتصالات التليفونية من الملوك والأمراء والرؤساء على الرئيس السيسي.



وترصد «الدستور»، أبرز الزعماء الذين هنأوا السيسي:



العاهل السعودي



اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تليفونيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنّأه بتجديد الثقة فيه من المصريين وتوليه قيادة مصر لفترة رئاسية جديدة.



أمير الكويت



بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.



الرئيس الجزائري



بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمصر وتجديد ثقة الشعب المصري فيه، وأثنى في برقيته على الشعب المصرى الذي أثبت بمشاركته في إنجاح الانتخابات الرئاسية وعيه العالي وسلوكه الحضاري المتميز وإرادته القوية، في تخطي الصعاب والمضي قدمًا بكل ثقة وثبات في بناء مستقبله.



الرئيس الصيني



أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.



رئيس روسيا



هنَّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع مصر.



الرئيس الفلسطيني



هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس السيسي، لمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية المصرية لولاية ثانية.



رئيس الإمارات



بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة.



رئيس إيطاليا



بعث رئيس إيطاليا سيرجو متاريللا، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.



الرئيس اليمني



أرسل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، وأكد في برقيته تهنئة الشعب اليمني وقيادته السياسية إلى الشعب المصري بهذه المناسبة التي عكست بمنتهى الأمانة والمصداقية المكانة الرفيعة التي يحظى بها الرئيس السيسي لدى شعبه.



الرئيس الأمريكي



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ترامب تقدم بخالص تهنئته للرئيس السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري فيه، معربًا عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار، وحرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





