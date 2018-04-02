96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

أسرة من ولاية ميزورى تخدمها الكنيسة القبطية المصرية بسانت لويس



فرع لمدارس الأحد..الكنيسة مفتوحة طوال الوقت.. وأغلب المصريين أطباء أو مهندسون



الأب روفائيل: أكبر معدل هجرة حدث فى عهد «الإخوان» وليس بسبب التفجيرات



بعض المصريين يفكرون فى العودة الآن مع الولاية الثانية لـ«السيسى»





قابلت مصريين فى مدينة سانت لويس الأمريكية، لأول مرة، خلال افتتاح «معرض آثار مصر الغارقة»، الذى افتتح أبوابه فى متحف المدينة خلال شهر مارس الماضى، على أن يستمر لمدة ٦ أشهر قبل أن ينتقل إلى محطة أخرى.

كانت الملاحظة الأولى أن جميع من قابلتهم من المصريين فى متحف سانت لويس من الأقباط، دون وجود أى مسلم تقريبًا، وعلمت أن المصريين المسلمين الموجودين فى سانت لويس، وفى أمريكا بشكل عام، أقل من الأقباط، كما أن الوجود القبطى الكثيف فى افتتاح المعرض كان استجابة لمناشدة من الأب روفائيل، راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمدينة.

أوصى الأب روفائيل المصريين بزيارة المعرض المصرى والترحيب بالضيوف القادمين من القاهرة وتوفير أى احتياجات لهم.

من هذه النقطة بدأت البحث عن المصريين فى سانت لويس، أقباطًا ومسلمين، ذهبت إلى الكنيسة المصرية فى المدينة، والتقيت الأب روفائيل، واستمعت إلى حكايات من المصريين هناك نقرأها معًا هنا.







دعوة لحضور الصلاة فى كنيسة العذراء والأنبا إبرام بحضور أبناء الجالية

كانت ملاحظتى الأولى فى متحف سانت لويس هى حديث المصريين الدائم بالإنجليزية، لا أنكر أن الأمر أزعجنى قليلًا مع إنجليزيتى الضعيفة، غير أننى بعد يومين من الاختلاط بهم بدأت فى التشبه بهم، حتى إننى وجدت نفسى أقول «Nice» مثلًا عندما أجد شيئًا يعجبنى.

كانت السيدة ناهد حداد، أو «نونا» كما اعتدت أن أناديها، أول من التقيتها من المصريين فى سانت لويس، وهى تحتفظ بالجنسيتين المصرية والأمريكية، وقد أكد تعاملها معى احتفاظ المصريين فى الغربة بأصالة القاهرة وناسها.

عندما ذهبت إلى متحف سانت لويس فى ثانى أيام إقامتى بأمريكا وجدت «نونا» جالسة بجانب بعض السيدات المصريات فى ركن بالمتحف.

خطفتى «نونا» بالسؤال: «عملتى شوبينج؟» وتقصد الخروج للتسوق فى محال سانت لويس، فأجبت بالنفى، وهو ما أدهشها قليلًا، فعرضت علىّ أن تساعدنى فى الأمر، على أن تصحبنى إلى مقر إقامتى بالفندق ثم نذهب إلى التسوق.

أوفت «نونا» بعرضها وأخذتنى فى جولة امتدت لـ٣ ساعات تقريبًا، بدأنا رحلتنا بالذهاب لـ«الداون تاون» وهى تشبه «وسط البلد» فى مصر.

ووسط المدينة فى سانت لويس هو مركزها التجارى، ويقع به مبنى القناة الخامسة التليفزيونية، ومبنى الهجرة الأمريكى، الذى يشهد مراسم أداء حلف اليمين عند الحصول على الجنسية الأمريكية، إلى جانب أقدم محكمة، وأقدم كنيسة بالمدينة.

وتلك الكنيسة لأنها الأقدم يكون حلم كل فتاة الزواج فيها، ولكن لأن الحصول على موعد للزفاف بها صعب للغاية، وقد يستغرق عامين أو ثلاثة، فإن بعض الفتيات يحجزن قاعة الكنيسة حتى قبل الارتباط!

فى وسط المدينة يوجد قوس البوابة «الأرج»، وهو من أشهر المعالم السياحية بولاية ميزورى، والقوس مصنوع من الفولاذ والخرسانة المقاومة للصدأ، وقد قام بتصميمه المهندس ايرو سارينين، وهو مهندس معمارى أمريكى ذو أصول فنلندية، وانتهى من بنائه فى عام ١٩٦٥، ويبلغ ارتفاعه ٦٣٠ قدمًا، أى بعلو ٦٣ طابقًا أو ١٩٢ مترًا.

وبإمكان الزوّار ركوب «كبسولة» تسع لخمسة أفراد للصعود إلى أعلى قوس البوابة، وتستمر الكبسولة بالصعود حتى منطقة المشاهدة التى تقع فى قمة القوس، ومن أعلى يمكنك مشاهدة نهر المسيسيبى مباشرة تحت النوافذ الشرقية للقوس، ويلتقى نهر ميزورى بنهر المسيسيبى على بعد حوالى ١٥ ميلًا إلى الشمال من القوس.

وتذكرة دخول القوس حوالى ١٣ دولارًا، ولكن التفتيش الأمنى قبل الدخول يفوق تفتيش كل المطارات التى مررت عليها، وقد ذكرنى القوس ببرج القاهرة.

بعد أن انتهينا من زيارة القوس شعرت بأننى أفقد الإحساس بأطرافى، إذ إن درجة الحرارة كانت ٦ تحت الصفر، وكانت الأمطار قوية جدًا، وإن لم تُغرق الشوارع على عكس القاهرة! وذلك لوجود فتحات تصريف فى كل جانب.

أخذتنى «نونا» لمكان للتسوق قالت إن الأسعار به رخيصة، والأسعار فى أمريكا بحاجة إلى مجلدات، فكل شىء رخيص للغاية بداية من الطعام والملابس وصولًا للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات، فقد شاهدت فى التليفزيون إعلانًا لمعرض سيارات مستعملة يُعلن فيه عن سيارات يبدأ سعرها من ١٩٩ دولارًا!

فى طريقنا لمركز التسوق روت لى «نونا» قصة قدومها لأمريكا عندما كانت تبلغ ١٢ عامًا مع والدها ووالدتها وأخيها المصاب بإعاقة جعلت الطبيب ينصحهم بالسفر به ليلاقى رعاية فى الخارج.

والحياة فى أمريكا يسيرة بالنسبة للمعاقين، فكل الشوارع والمبانى والمحال مجهزة لتيسير الحياة على المعاقين والمقعدين، وهناك مؤسسة خيرية أمريكية، مقرها الرئيسى فى سانت لويس، تخدم المعاقين بشكل أساسى، فعندما يكتشف أحدهم أن ابنه مصاب بأى إعاقة يذهب لتلك المؤسسة ويترك الأمر لهم فيتكفلون بكل شىء شامل العلاج والتأهيل الجسدى والعقلى والتعليم وكل ما يحتاجه الطفل من أطراف صناعية أو كراسى متحركة، حتى سن السادسة عشرة.

بعد أن انتهينا من التسوق أعادتنى «نونا» إلى الفندق، فوجدت «جيم»- أو «مستر كنتاكى»، كما اعتدت على مناداته لشدة شبهه بـ«الكولونيل ساندرز» صاحب سلسلة المحلات المشهورة، وهو سائق «الليموزين» الذى رافقنا طوال فترة إقامتنا بـ«سانت لويس»، ليضمن لنا تنقلًا آمنًا وسهلًا بين الأماكن المختلفة- فى انتظارى، فطلبت منه أن يأخذنى لتناول الغداء.

ذهبنا لمطعم بيتزا محلى وطلبنا سلطة يونانية وبيتزا لكل فرد منا إلى جانب مشروبين من الكولا، وتكلفت تلك الوجبة ٤٥ دولارًا، وقد أخذنى الرجل إلى محل لبيع الملابس تصل فيه الخصومات إلى ٩٠٪.

وبالفعل ذهبنا للمحل وقد وجدت صعوبة فى استيعاب الأسعار، إذ إن القميص الرجالى بسعر ٧٠ دولارًا وجدته بـ٧ دولارات فقط بعد الخصم!

فى السادسة والثلث مساءً وجدت «نونا» تتصل بى وتسألنى عن مكانى وقد أشارت إلى أن الأب روفائيل سيبدأ الصلاة فى كنيسة العذراء والأنبا إبرام بحلول السابعة مساءً وأعطتنى العنوان الذى سلمته لـ«جيم» حتى يوصلنى له. والعناوين فى أمريكا بالأرقام، فلكل مكان رقم تُدخله على جهاز تحديد المواقع فيأخذك إليه مباشرة دون الحاجة لاسم الشارع أو الأماكن المجاورة، وكان رقم عنوان الكنيسة ١٨٤٣.







الكنيسة بناها المصريون بعد فترة من إقامة الصلوات فى جراج سيارات.. والأب روفائيل: لا نخاف الإرهاب

قصة الكنيسة القبطية المصرية فى سانت لويس بدأت منذ عشرات السنين، فقد بناها المصريون من أموالهم، وروت لى «نونا» أنهم عندما سافروا إلى أمريكا لم يكن أمامهم فى المدينة سوى كنائس الكاثوليك، وهو ما جعلهم يخصصون أرضًا لبناء كنيسة بعد أن كانوا يقيموا صلواتهم فى جراج سيارات، ثم أرسلوا للكنيسة فى مصر أو جاءوا إليها لترسل إليهم «أب» ليرشدهم فى أمور دينهم.

كنيسة العذراء والأنبا إبرام بسانت لويس تابعة للكنيسة الأم فى مصر، وأغلب روادها من المصريين، وهناك عدد من الأمريكيين يذهبون إليها لحضور فرح أو مناسبة.

وبالنسبة لتواجد الكنائس المصرية بمختلف المدن والولايات الأمريكية فيعتمد ذلك على شعب الكنيسة نفسه، أو الأقباط المصريين، فعندما يهاجرون أو يسكنون فى أى ولاية أمريكية ويزيد عددهم يصبحون بحاجة لرعاية الكنيسة، ولأنهم ولدوا فى مصر وتربوا فى كنيستها فيريدون أن يتواصلوا هم وأولادهم وأحفادهم مع نفس الكنيسة، ولا يستطيعون الإندماج فى الكنائس الأمريكية حتى الأرثوذكسية منها، لأنها لا تحمل الطابع الذى تتسم به الكنيسة القبطية.

ولذلك بعد أن يجتمع بعض الأقباط بمدينة ما ويزيد عددهم يطلبون من الكنيسة الأم فى مصر أن ترسل إليهم «أب» ليقوم على خدمتهم، ثم يبدأون فى تأسيس كنيسة، سواء عن طريق شراء كنيسة جاهزة من أى طائفة، أو بناء كنيسة على الطراز المصرى.

وهناك حوالى ٦٠ أسرة من ولاية ميزورى تخدمها الكنيسة، بعضها يأتى من مسافات بعيدة، والبعض الآخر يسكن بجانب الكنيسة، والستون أسرة تمثل ما بين ٢٠٠ و٢٥٠ قبطى.

الكنيسة بها شباب من الجيل الثانى للمهاجرين ممن ولدوا فى أمريكا، ولذلك فهم متطبعون أكثر بالطابع الأمريكى، ولكنهم فى نفس الوقت مرتبطون بالكنيسة القبطية.

ويقول الأب روفائيل: «نحن نراعى التواصل معهم ونحدثهم باللغة الإنجليزية لأنها لغتهم الأصلية، حتى الصلاة تكون باللغة الإنجليزية، لنضمن عدم وجود فجوة بيننا وبينهم، وليظلوا مرتبطين بكنيستهم».

وأضاف: «بالطبع جميع المهاجرين مستقرون فى أمريكا، لكن هذا لا يعنى قطع صلتهم بمصر.. كلنا نذهب لزيارة مصر.. كلنا يشتاق زيارة مصر وزيارة الأماكن المقدسة التى تضمها، فنحن مهما طال سفرنا لا نستطيع الاستغناء عن تراب بلادنا».

يقول: «أنا بشكل خاص أعيش فى أمريكا مع أسرتى منذ ١٣ عامًا، بدأت الخدمة فى ولاية نبراسكا ثم ولاية أيوا، وانتقلت لولاية ميزورى منذ ٨ أشهر.. فى الولايات الثلاث نفس طباع المصريين تقريبًا، ولكن تتميز ميزورى بوجود عدد أكبر من الأقباط».

ويوضح: «الكنيسة مفتوحة لرعاية الأقباط مثل الكنائس الموجودة فى مصر، حتى إن لدينا فرعًا لمدارس الأحد، كما نقوم بتعميد الأطفال، ونقيم الأفراح هنا أيضًا».

لاحظت أن أغلب الأقباط الذين قابلتهم أطباء أو مهندسون، وسألت الأب روفائيل عن ذلك، فقال: «إن كل ولاية تتميز بتزايد مهن معينة، ومدينة مثل سانت لويس بما تضمه من مستشفيات كبيرة للولاية ككل تجعل فرص عمل الأطباء هنا أكثر، وهنا فى المدينة بشكل عام هناك أطباء مصريون ناجحون جدًا فى عملهم».

وبشأن الأوضاع فى مصر، يقول: «عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصبه كنا نسير فى الشوارع بكل فخر لأننا مصريون، لأننا بدون مجاملة لم نر رئيسًا يحب شعبه وبلده وقلبه على بلده مثله، ومعظمنا يبحث عن أخبار مصر طوال الوقت، فعندما كنت فى مصر- منذ أيام- كانت تحدث أخبار كثير لم أركز فيها، لكن عندما أكون هنا أعرف كل خبر لأننى أكون مشتاقًا لسماع أى خبر عن بلدى، وأعتقد أن كل المصريين مثلى فى تلك النقطة».

وأضاف: «عندما تحدث تفجيرات فى الكنائس بمصر نقيم الصلوات لأجل أن يكون هناك سلام فى مصر، لكن لا تؤثر فينا بشكل خاص.. نحن نحزن على مصر، وكل ما يمسها يمسنا جميعا.. نحن كمسيحيين نتمنى أن نذهب عند الله ولكنهم (الإرهابيين) لا يستطيعون أن يستوعبوا ذلك.. لا يستطيعون أن يستوعبوا أننا لا نخاف مما يفعلونه.. نحزن على مصر نعم، لكن لا نخاف على أنفسنا، فهم لن يرهبونّا ولن يأثروا على ارتباطنا بالكنيسة وبربنا، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما يحدث أى تفجير نجد الكنيسة فى اليوم التالى مملوءة عن آخرها».

هو يرى: «الرئيس السيسى يحب الكنيسة ولذلك نحن نحبه من قلبنا ولا نتأثر بأى تفجير أو تهديد لحياتنا ودور عبادتنا، فكلنا نعلم أن هناك العديد من المشكلات لكن هذا لا يؤثر على حبنا له وحبه لنا، فنحن نعلم أنه يعمل ما بوسعه لكن نحن الآن فى حرب ندفع جميعًا ثمنها وليس الكنيسة فقط».

وبشأن الولاية الثانية للرئيس، يقول: «نحن معه ونهنئه بالولاية الثانية، ونتمنى أن من يأتى بعده لا يكون أقل من قامة الرئيس السيسى، فهو إنسان صريح لا يجامل ويتمنى أن تكون مصر أحسن بلد فى العالم، وهى بالفعل أفضل بلد فى المنطقة والقارة ولكنها تمر بظروف سيئة من المؤكد أننا سنجتازها معا».

ويؤكد الأب روفائيل أنه «لا صحة لما يثار بشأن هجرة عدد من أقباط مصر بسبب التفجيرات»، موضحًا: «الحقيقة أن أكثر فترة هاجر فيها الأقباط من مصر كانت فى فترة الإخوان المسلمين لأنهم (الأقباط) شعروا بعدم الأمان».

يقول: «قابلت العديد من هؤلاء فى أكثر من ولاية، وكانوا يقولون لى إنه بعد صعود الإخوان للحكم أنهينا أعمالنا وهاجرنا، وبعضهم يفكر فى الرجوع الآن بعد أن شعروا بالأمان، وكلنا بشكل عام نتمنى الرجوع لمصر، ولكن لولا ارتباط أولادنا وأسرنا بالدراسة والعمل هنا ما كنا ظللنا».





5 مساجد بالمدينة يسيطر عليها الهنود والباكستانيون وبعض الجنسيات الأخرى غير الناطقة باللغة العربية

بعد هذه الرحلة بدأت فى البحث عن المصريين المسلمين فى سانت لويس، وقد طلبت ممن قابلتهم أن أذهب إلى مسجد يُصلى فيه المصريون فذكروا لى أنه لا يوجد مسجد خاص بالمصريين.

فى البداية ظننت أنه لا توجد مساجد فى سانت لويس، ولكن بعد أن قابلت «حارث»، العراقى الذى تصادف أنه يعمل فرد أمن فى متحف سانت لويس للفنون، ذكر لى أن هناك ما يزيد على ٥ مساجد، ولكن نسبة المسلمين العرب بالمدينة قليلة، إذ يسيطر على أغلب المساجد هنود وباكستانيون وبعض الجنسيات الأخرى غير الناطقة بالعربية.

«حارث» يعيش فى الولايات المتحدة لاجئًا وليس مهاجرًا، وقد وصل منذ ٨ سنوات، وحيدًا بلا أسرة أو أصدقاء، ولم يسعنى الوقت للاستماع إلى قصته، خاصة أننى كنت أقابله وقت عمله فى المتحف، وهناك غير مسموح بالحديث أثناء العمل.

ثانى وآخر مسلم قابلته فى سانت لويس هى «زاهيدا»، وقد قابلتها فى أول أيامى بأمريكا، وتحديدًا فى الفندق الذى أقيم فيه، عندما طرقت باب غرفتى فى الصباح: «هاوس كيبينج»، ثم دخلت وأنا فى طريقى للباب، فهممت أن أقول لها إن الغرفة ما زالت نظيفة، فأنا لم أقم بشىء سوى النوم، لكنها تركتنى ودخلت فى اتجاه المصحف الموضوع على المكتب، وظلت تقبله وهى تقول لى: «موسلم.. موسلم».

فهمت أنها مسلمة، لكن لم أسمع عن بلدها من قبل، لكنها قالت إنه بلد صغير فى أوروبا الشرقية، وظلت «زاهيدا» تأتى لغرفتى كل يوم تُقبلنى وتحتضنى، وإن أكدت لها أن الغرفة نظيفة تدخل لتنتشل جواربى من على الأرض وترتب ملابسى.

كانت «زاهيدا» مثل والدتى تمامًا، وقد ندمت كثيرًا أننى لم ألتقط صورة تذكارية معها، وعندما ذهبت لألتقط تلك الصورة فى آخر يوم لى بسانت لويس لم أجدها، ووجدت أختها «فاطيما» وهى توأمها، وعندما سألتها عن «زاهيدا» احضنتنى هى الأخرى، وقالت إنها تعرفنى: «إنتى الفتاة المسلمة القاطنة بالدور الثامن».





