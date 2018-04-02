نقيب التمريض تهنئ المصريين بفوز السيسي بولاية ثانية

هنأت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ووكيل وزارة الصحة لشئون التمريض، الشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.



وأكدت الدكتورة كوثر محمود، فى بيان اليوم، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية يعبر عن تمسك المصريين بالقائد والأب، بالإضافة إلى تأييد كامل لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء التى بدأها منذ 4 سنوات.



وقالت نقيب التمريض إن السيسى حقق إنجازات كثيرة كانت بمثابة نقلة نوعية فى تاريج مصر الحديث، لافتة إلى أن التمريض المصرى عبر عن رغبته فى استكمال الرئيس مسيرة التنمية، وأن 150 ألف ممرضة شاركت بالانتخابات الماضية، مؤكدة أن مصر ستشهد طفرة إنمائية خلال الفترة المقبلة.



وتابعت كوثر محمود أن الأجيال القادمة ستلمس تلك الإنجازات بكل فخر وعزة، لافتة إلى أن التمريض حصل على مميزات كثيرة فى فترة الولاية الأولى للرئيس السيسى، وسيحصل على إنجازات أكبر في الفترة المقبلة.