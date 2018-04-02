رئيس هيئة تدريب الأطباء يُهنئ المصريين بفوز السيسي بولاية ثانية

هنأ الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، الشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.



وأكد سليمان أن فوز الرئيس السيسي يعكس مدى حب وتأييد المصريين للرئيس بعد الإنجازات التى أحدثت طفرة في مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرًا الى أن الأجيال القادمة ستلمس تلك الإنجازات بكل فخر وعزة.



وقال: «إن القطاع الطبي شهد تطورًا ملموسًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي»، مشيرًا إلى أن صدور قانون الهيئة وتفعيل نشاطها وتطبيقه على أرض الواقع يعد من أهم الإنجازات التي تحسب للرئيس السيسي لتدريب الأطباء وتطوير منظومة التعليم الطبي المستمر.