مراد وهبة: فكر «الإخوان» متغلغل فى المؤسسات التعليمية

-المثقفون فى غيبوبة ولا يقومون بدورهم أمام الجماعات المتطرفة.. والسيسى فى مهمة لإنقاذ الحضارة من الإرهاب



- المفكر الكبير رأى أن القضاء على الجماعة بداية الطريق لمواجهة الإرهاب بشكل شامل



- على الأزهر الانحياز لـ«فكر ابن رشد» ومواجهة الإساءة إليه



- أردوغان يسعى لتكوين خلافة إسلامية تكون قطر جزءًا منها



اعتبر المفكر الكبير الدكتور مراد وهبة، أن المعركة التى تخوضها مصر حاليًا ضد الإرهاب، هى معركة بالنيابة عن الحضارة الإنسانية كلها، موضحًا أن تأثير هذه الحرب سينعكس على البشرية كلها فى ظل نجاح الإخوان فى اختراق الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كبير، وترسيخ أفكارهم الظلامية فى عواصمها.

ودعا المفكر الكبير، فى حواره مع «الدستور»، كل دول العالم إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حربه ضد الإخوان، لإنقاذ الإنسانية منهم، كما دعا الأزهر للاختيار بشكل واضح بين ٣ مدارس فلسفية، هيمنت على الحضارة الإسلامية منذ عدة قرون، معتبرًا أن الانحياز لفكر ابن رشد يستطيع إعادة هذه الحضارة إلى بريقها، مع ضرورة تخليص التعليم فى الدول العربية من تأثيرات الإخوان وأفكار سيد قطب.





■ بداية.. كيف ينظر الدكتور مراد وهبة إلى طبيعة الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب؟

- الإرهاب الحالى يستهدف القضاء على مؤسسات الدولة، مثل الشرطة، والجيش العظيم، وقضيتنا معهم إنسانية وحضارية، فمهمتنا هى تحرير البشرية من الفكر الإرهابى، ومصر هى رائدة الحضارة فى هذه المنطقة، لذا فهى التى تتحمل عبء المواجهة، وأى تأثير سلبى عليها ينعكس سلبا على كل دول العالم، وحين سيطر الإخوان بفكرهم على مصر، فإنهم عمليا سيطروا على العالم كله، حتى أصبح منهم مستشارون للرئيس الأمريكى السابق أوباما.

■ ماذا عن تورط بعض الدول الإقليمية مثل قطر وتركيا فى دعم التنظيمات الإرهابية؟

- بالنسبة لتركيا، فإن هدف أردوغان الأساسى هو تكوين خلافة إسلامية على الأرض، أما خطر قطر فيأتى من كونها جزءًا من هذه الخلافة، والمشكلة الأكبر كما أقول هى أن هذا الفكر أصبح موجودًا فى أوروبا، وأى شخص يسافر حاليا إلى مدينة مثل باريس يشعر بأنها أصبحت ملكًا للإرهابيين، وكأنها مغشى عليها.

وعندما ذهبت للعاصمة الفرنسية مؤخرا، وجدت دار نشر كبيرة وشهيرة فى أحد الميادين وقد تحولت إلى معرض للملابس، كما أن دور النشر الأخرى أصبحت تغلق أبوابها، والباقى يعانون من الخسائر الكبيرة، وكل هذا حدث بعد أن اخترقها الإخوان وهى مستسلمة.

لذا أكرر أن القضاء على الإرهاب فى مصر، يعنى عمليًا القضاء عليه فى العالم كله، ولا بد أن يتكاتف العرب وباقى الدول مع الرئيس السيسى، من أجل صياغة استراتيجية دولية لدحر الإرهاب، لأنهم حين يتركون مصر تحارب وحدها نيابة عنهم، فسيكون عليهم أن يتحملوا النتائج.

■ ماذا عن دور باقى الدول العربية فى مواجهة هذه الجماعات؟

- سأعقد لك مقارنة، مؤخرا تمت دعوتى إلى المملكة العربية السعودية، التى ذهبت إليها عدة مرات فى السابق، أولاها كان فى عام ١٩٩٧، عندما شاركت فى أحد المؤتمرات، والتقيت أحد السفراء السعوديين، فى مأدبة عشاء خاصة، وقال لى: «لو عايزين نطور.. ناخد كام سنة؟»، فقلت له: «١٠٠ سنة»، فقال: «لأ.. كتير، قلل المدة»، فقلت له: «يمكن تطوروا فى ٥٠ سنة لكن بشرط، استبعدوا فكر ابن تيمية، واستخدموا فكر ابن رشد».

بعد المؤتمر، التقيت بالأمير عبدالعزيز آل سعود فى جلسة مطولة، وقال لى: «السيارة الخاصة بى تحت أمرك، خذها وقابل من تريد من المثقفين»، وفى هذه الزيارة وجدت حماسًا كبيرًا من بعض العائلات فى السعودية ممن يريدون التطوير، لكن وجدت أن المرأة فى المملكة لا تُرى، بل نسمع صوتها فقط. وهذا المشهد تغير فى زيارتى الأخيرة للمملكة منذ أسبوعين، فالتطوير هناك قد بدأ، فمثلا فى المؤتمر الذى دعيت إليه لفت انتباهى وجود بعض السيدات، والسماح لإحداهن بإلقاء كلمة عن بحث لها، وإن كان رئيس الجلسة الدكتور منير شهاب قد قال إن هذه السيدة ستلقى بحثها من بين صفوف الحاضرين، دون أن تصعد على المنصة. وهذا ما يشير إلى طبيعة الأوضاع هناك، ومن ناحيتى فإنى أرجو أن تتمكن النساء من إلقاء كلماتهن من على المنصة فى زيارتى المقبلة، وهذا المشهد يلخص الأوضاع فى الدول العربية، وقدراتها فى مواجهة الإرهاب مقارنة بمصر، ويمكن مقارنته بوجود وزيرات مصريات، يشغلن الآن مراكز قيادية، دون أى تحفظ.

■ على ذكر السعودية.. كيف تنظر إلى إصلاحات الأمير محمد بن سلمان حاليا؟

- الهدف الحالى لدى السعودية هو صناعة حضارة، بقيادة شخصية ستدخل التاريخ، هو الأمير محمد بن سلمان، الذى أجاب حين سألوه: «من يقدر أن يوقفك؟»، بقوله: «من سيوقفنى هو الموت». وفى اللقاء القصير الذى دار بينى وبين الأمير، كان ودودا جدا، وأنا أعتز كثيرا بهذا اللقاء، لكن المشكلة فى السعودية هى فى نظام التعليم، فحين تحدثت مع أحد السفراء السعوديين فى هذا الأمر قال لى: «لو انتوا فاكرين إن احنا اللى عملنا نظام التعليم السعودى تبقوا واهمين، نظام تعليمنا اللى عمله هما الإخوان لما هربوا من مصر».

وبالتالى، لا يمكن تجاوز أزمتنا دون استبعاد الإخوان وأفكارهم من نظام التعليم، وأعتقد أن هذا سوف يتم قريبًا فى مصر، وفى الدول العربية، فى ظل العنف الذى يعلمونه لأطفالنا، الذى أعلمه نتيجة خبرتى المريرة معهم فى كلية التربية.

■ كيف يمكن مواجهة هذا الفكر؟

- الحقيقة أن هناك مسئولية كبيرة على الحكومات فى مواجهة هذا التحدى، وعلى الحكومات توضيح الفوارق بين فكر شخصيات مثل ابن رشد، وبين ابن تيمية والغزالى، مع فرض رؤية أحدهم على الساحة، ولا يمكن الإصلاح دون ذلك.

■ ما الأشياء التى يجب أن يضعها الرئيس السيسى على رأس أولوياته فى الفترة المقبلة؟

- عليه الاهتمام بملف التعليم، والرئيس السيسى ألمح إلى ذلك عندما اجتمع منذ أسابيع بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، كما أشار إلى أن تطوير التعليم يحتاج إلى ١٤ سنة، وهذه هى البداية الحقيقية فى مواجهة الإرهاب، فتطهير التعليم من الفكر الإخوانى هو أول الأهداف. وبحكم خبرتى، ووجودى فى مجال التعليم، بصفتى أستاذًا فى كلية تربية، فإنى أقول إن فكر الإخوان متغلغل فى المؤسسات التعليمية المصرية، بداية من رياض الأطفال، وحتى أساتذة الجامعة، ولنا أن نتخيل فكر هؤلاء، مع حقيقة أن مفكر الإخوان سيد قطب لا يؤمن بأشياء مثل الإصلاح الدينى والتنوير، ويعتبر كل ذلك مرضًا عقليا وفكريًا، تأثرت به الجماعة.

■ والشعب المصرى؟

- أقول لهم إن الرئيس السيسى فى الانتخابات الأخيرة جاء بالجماهير وليس بالأحزاب، لذا عليكم دعمه بقوة، لأن دعمكم له يوجه رسالة قوية لدول العالم، كى تتعاون مع السيسى، لإخراجنا من الأزمة الاقتصادية، وخروجنا من هذه الأزمة، سيسمح لنا بالاستمتاع بالحياة، وعلى الجميع أن يدرك أننا مع السيسى فى مهمة لإنقاذ الحضارة، لا حضارة مصر فقط، وإنما الحضارة الإنسانية كلها.

■ هل تفضل أن تكون مصر دولة مدنية أم علمانية؟

- أحب لفظ «علمانى»، لا «مدنى»، فمدنى جاءت من كلمة مدينة، بمعنى وجود القانون والتجارة، بعد الانتقال من مرحلة القرية، أما العلمانية فكلمة معبرة، اشتقت من «علم»، وتعنى الانشغال بمشاكل العالم، بأسلوب علمى، لذا فهى لا علاقة لها بالدين.

■ فى رأيك.. هل يقوم المثقفون فى الوقت الحالى بدورهم تجاه الشعب والوطن والحضارة؟

- المثقفون كان يجب عليهم أن يصنعوا رؤية للمستقبل، لكن للأسف الشديد، هم مغيبون الآن، وغيبوبتهم هى السبب فى الأزمات التى نواجهها، فهم لا يقومون بدورهم فى مواجهة عنف الإرهاب، ولا يستطيعون مواجهة «داعش» و«النصرة» وغيرهما، رغم أن كل هذه الجماعات ما هى إلا تنويعات لفكر الإخوان، والهدف منها هو إبعاد النظر عن خطر الجماعة نفسها، لذا على المثقفين التخلص من أوهامهم وغيبوبتهم، والتركيز على مواجهة الإخوان، بدلا من التعاطف معهم، كما حدث فى ثورة يناير، والعمل على القضاء على أفكار ابن تيمية، وطرح الأفكار المستنيرة مثل فكر ابن رشد، كما قلت.

■ ماذا عن دور الأزهر فى المواجهة؟

-على الأزهر أن يحدد موقفه، ويحسم أمره تجاه أحد الثلاثة: فإما فكر الغزالى، وإما فكر ابن رشد، وإما ابن تيمية، لأن هذه الأسماء الثلاثة هى مفاتيح الأزمة التى يعيشها العالم الإسلامى الآن، وقد ناقشت ذلك مع أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، وقلت له إن هناك تحديًا يواجه ابن رشد فى القرن الواحد والعشرين، وعلى الأزهر أن يرفض الإساءة إليه فى كتبه، أو الإشارة إليه على أنه ملحد، فالمفروض أن دور الأزهر هو مواجهة هذه الأخطاء الفكرية، ومن حقى وحق غيرى أن نتحدث بحرية، ونرفض أفكار الإرهابيين، وفكر ابن تيمية، دون أن يكفرنا أحد، خاصة أن القيادة السياسية دعت لهذا التغيير، وقررت تجديد الخطاب الدينى، لذا فعلى الأزهر والمثقفين، والنخبة الدينية المسيحية والمسلمة أن تسهم بدورها فى مواجهة هذه الأفكار.

■ تفصلنا قرون طويلة عن هؤلاء.. فلماذا تكرر رفضك لأفكار ابن تيمية وتطالب بتبنى فكر ابن رشد؟

- من يقرأ التاريخ الإسلامى يجد أن ابن رشد رمز من رموز الحضارة الإسلامية، رغم أنه كان فى القرن الحادى عشر الميلادى، أما ابن تيمية فأفكاره التى تحدث فيها عن الخلافة هى التى يعيش عليها الإخوان حاليا، ويحاولون إعادة بناء هذا الوهم.

أما الغزالى فكان يقول إن الفلاسفة المسلمين ملحدون، لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية الوثنية بقيادة سقراط وأفلاطون، وعلينا أن نحررهم من التراث الوثنى، لذا ألف كتاب «تهافت الفلاسفة»، وفى النهاية عرض رأيه عن «نظرات» ابن سينا، وكفَّره فى نهاية الكتاب، وقتها قالوا له: «أنت كفَّرتهم.. فهل تحب أن نقتلهم؟»، فقال: «كفّرتهم بالقطع»، ولم يجب عن سؤال القتل، وترك المساحة مفتوحة، حتى أصبح هناك من يوجب قتلهم، كما حدث مع فرج فودة، ونجيب محفوظ. ابن رشد من جانبه، لاحظ أن آراء الغزالى هيمنت على المشرق العربى، وخشى أن تسيطر على المغرب العربى أيضا، فتفرغ للهجوم عليه وكتب ضده «مناهج الأدلة» و«تهافت التهافت»، رغم أنه كان يهاجم علماء الكلام، لكونهم خارج النطاق الحضارى، ويفسدون الشريعة.

لذا كان منهج ابن رشد يرى المزج بين الشريعة والفلسفة، وابتدع مفهومًا مهمًا جدًا ومحوريًا، هو مفهوم التأويل، والاتصال بين الشريعة والفلسفة، والمعنى المجازى لكلمات مثل الكرسى والعرش، وهو ما نحتاج إليه حاليا، دون فكرة الإجماع التى يقتلون الناس بسببها، بعد إلغاء مساحة الاختيار والتأويل.

■ من الذى أسهم فى تكوين فكر الفيلسوف مراد وهبة؟

- فى صغرى، كنت مشتركًا فى قسم الصبيان، بأحد الأندية فى شارع إبراهيم باشا، وهذا القسم افتتح سنة ١٩٣٦، وكنت وقتها فى الصف الثانى الابتدائى، وكان من يدير القسم مربيا عظيما، اسمه يعقوب أفندى، الذى كان يقول إنه سيتفرغ لتربية الصبيان ولن يتزوج لأنهم أولاده.

هذا الرجل كان يحمل فكر تربويا متميزا جدا، فقد قسمنا الأولاد إلى ٥ أندية، ولكل ناد منها رئيس وأعضاء وعمدة وأمين صندوق، وبرلمان، ومجلس وزراء، ونائب عام، وهذه المناصب كانت بالانتخاب.

وكان العمدة مثلا، الذى شغلت منصبه فى النادى يظل فى منصبه لمدة ٣ أشهر، وعليه تنظيم احتفال صغير يدعى «عشاء الآباء»، وكان على كل طفل أن يحضر أباه لعشاء، يحضره كبار رجال الدولة فى ذلك الوقت، وكان من يريد الحديث أو الانصراف يستأذن من العمدة الصغير، فيسمح له أو لا يسمح.

هذا التدريب فى صغرى، جعل الحرية مبدأ مهيمنًا على تفكيرى، بغض النظر عن قبول السلطة أو عدم قبولها، وهكذا تعاملت مع الدولة، ومع مؤسساتها، وفقا لوعى سياسى تربيت عليه على يد هذا الرجل، وهو صاحب فضل كبير فى تشكيل وجدانى وآرائى.

فى تقديرك.. هل يمكن القضاء على الإرهاب نهائيًا؟

- الرئيس السيسى قال: «إذا كنتم متصورين إننا هانقدر نقضى على الإرهاب فى المطلق.. إحنا مش هانقدر»، وهو كلام حقيقى، فنحن لا نستطيع القضاء عليه فى المطلق، بل ستبقى بعض أجزائه، لكن الموضوع فى حاجة إلى جرأة فى إعمال العقل، والبطء فى ذلك يعنى كارثة، فالسرعة ستختصر الوقت اللازم لمواجهة هذا الفكر، والبداية يجب أن تكون فى التعليم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.





