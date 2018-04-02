كيف يرى المحللون السياسيون العرب الولاية الثانية لـ«السيسى»؟

٤ سنوات قضاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فترة ولايته الأولى، أحرز خلالها تقدّما واضحًا فى الملفات العربية، فلم تكن الإنجازات تُسطر داخليًا فقط، بل امتدت أيضا إلى عواصم الدول العربية والخليج على وجه الخصوص، فكان الرئيس يردد باستمرار أن «أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر». وفى أثناء الانتخابات الرئاسية، تابعت الدول العربية والخليجية إصرار المصريين على تحدى الصعاب واستكمال مسيرة التنمية التى بدأت بتولى الرئيس السيسى المسئولية، وشهدت فترته الأولى انفتاح مصر أكثر على جيرانها العرب. «الدستور» رصدت ردود فعل عدد من الصحفيين والإعلاميين والمحللين السياسيين العرب تجاه فوز الرئيس بولاية ثانية





فلسطين..إتمام المصالحة وكشف الطرف المُعطِّل



قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية والسياسى الفلسطينى، إن القيادة المصرية عليها أن تواصل - خلال السنوات القادمة - سعيها لإنهاء الانقسام الفلسطينى، والكشف عن المتسبب فى تعطيل المصالحة.

وطالب «شعث» بالعمل على تمكين حكومة الوفاق الوطنى فى المؤسسات المدنية والأمنية تحت متابعة مصرية، فضلًا عن إعادة كافة أموال الجباية إلى السلطة لتتكفل الحكومة الفلسطينية بدورها المنوط بها فى مساعدة أسر الشهداء والجرحى وتنمية الخدمات. وأشار إلى ضرورة استكمال الجهود الدبلوماسية لدعم القيادة الفلسطينية فى الحراك الدبلوماسى الدولى نحو تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية، فضلًا عن استمرار الضغط لإعادة بناء النظام السياسى الفلسطينى وعقد الانتخابات الرئاسية. وأضاف: «الرئيس السيسى نجح خلال ولايته الأولى فى إحراز تقدم فى ملف المصالحة بعد أن أرسل وفدًا من المخابرات المصرية إلى غزة ورام الله، فضلًا عن استضافة الفصائل الفلسطينية لحثها على الدخول فى مصالحة حقيقية تُنهى معاناة الشعب الفلسطينى».





السودان..مشروع ثنائى لتعزيز التعاون المشترك



اعتبر الكاتب الصحفى السودانى، محمد لطيف، أن العلاقة الشعبية بين مصر والسودان هى صمام الأمان فى حال توتر العلاقات، مشيرا إلى أن هناك روابط وجذورا تاريخية تربطهما معا. وأضاف: «التفكير الجاد نحو تأسيس مشروع ثنائى يكون مدخلا للبلدين نحو القرن الإفريقى ونحو إفريقيا على حد سواء سيكون عنصرا مهما فى التعاون المشترك».



الديوان



يعد مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام فى إفريقيا، التابع لوزارة الخارجية، جهة مستقلة وحيادية فى مجال التدريب والتعليم وبناء القدرات، فى مجالات حل النزاعات وحفظ السلام.

ويعمل المركز، فى المقام الأول، على دعم الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الإفريقية، فى جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار فى إفريقيا، ويعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة المصرية والشرطة، لتوفير التدريب قبل نشر القوات المصرية المشاركة فى عمليات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لحفظ السلام.







الإمارات..زيادة التعاون «المصرى- الخليجى».. وتوحيد المواقف تجاه سوريا واليمن



قال الدكتور جاسم خلفان، الكاتب والمحللى السياسى الإماراتى، إنه يتوقع أن يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيادة التعاون المصرى الخليجى بشتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن «المصير واحد والعدو واحد ومتربص».

ورأى خلفان أن محاربة الإرهاب بفكر وخطط تنفيذية موحدة هى السبيل الأمثل للقضاء عليه، داعيًا إلى العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية التى ذكرها الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى، خلال زيارته الأخيرة لمصر، حينما أكد أن كلا من إيران وتركيا وإسرائيل تمثل تحديات للعرب.

وأوضح أن الشيخ عبدالله ذكر أن العرب جميعًا إذا اعتبروا هذا الثلاثى هو العدو الذى يسعى بكل إمكانياته لتدمير المنطقة، فوحدوا الصفوف ووحدوا الخطط الاستراتيجية وعملوا بها، فلا شك أن الدول العربية ستكون قوة ضاربة مضاعفة التأثير، فضلًا عن العمل الدبلوماسى المكثف والتواصل مع كل الدول ذات الصلة بمصالح المنطقة. وتناول «خلفان» الأزمة القطرية، بتأكيده أن الحل قادم لا محالة ولكن إذا رفعت أمريكا يدها عن الدوحة، وسحبت قاعدتها العسكرية هناك، وسمحت بمزيد من الضغط الذى تمارسه دول الرباعى العربى على قطر. وطالب بالمزيد من العمل الدبلوماسى والتفاهم مع الدول الأوروبية، وإقامة المزيد من التبادل التجارى، الذى يمكن من خلاله الضغط على قطر، مستبعدًا أى وسيلة للحوار قريبًا إلا بتوجه أمير قطر للرياض.

من جانبه، قال محمود حسونة، مدير تحرير جريدة «الخليج الإماراتية»، إن علاقات بلاده مع مصر كانت دائمًا متميزة، مشيرا إلى أن مصر تحرص على خصوصية العلاقة مع دول الخليج، وتعتبر أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومى. وأوضح أن دول مجلس التعاون تعلم ذلك، باستثناء قطر، التى تمردت على المنظومة الخليجية والعربية، منذ تولى حمد بن خليفة مسئولية الحكم فيها، وتوهمت أن خلق الاضطرابات لمصر ولجيرانها ولدول عربية أخرى يحولها إلى دولة فاعلة فى المنطقة. وأشار «حسونة» إلى أن الرئيس السيسى حرص، خلال فترة رئاسته، على تحقيق أقصى درجات التنسيق فى علاقة مصر مع الإمارات والسعودية وأيضًا البحرين والكويت، مضيفا: «هذه الدول وقفت مواقف سيذكرها التاريخ بجانب الشعب والدولة المصرية خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «هناك بعض الملفات الدولية والإقليمية التى تتفاوت بشأنها وجهات النظر بين مصر وبعض أشقائها، والتى نأمل خلال السنوات المقبلة أن تكثف مصر جهودها لتوحيد المواقف تجاه هذه الملفات، مثل الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وهى القضايا التى ينبغى أن تحوز المزيد من الاهتمام من الدبلوماسية المصرية الخليجية لأجل وضع حلول سياسية لها دون ترك كل خيوط الحل فى أيد غير عربية».







سوريا..استمرار الاهتمام بـ«الحل السياسى»



شدد بسام الملك، عضو الائتلاف السورى، على أن مصر قادرة على لعب دور فعال فى القضية السورية، ونقل تجربتها الديمقراطية إلى سوريا، مشيرا إلى أن القاهرة لم تقطع علاقتها بسوريا وظلت العلاقات الدبلوماسية قائمة فضلا عن التعاون الأمنى. وأضاف: «الرئيس السيسى كان قد أكد ضرورة إعطاء الحق للسوريين فى تقرير مصيرهم، والعمل على إخراج كل قوة غير سورية من الأراضى السورية وإعلاء الحل السياسى».





الكويت..استكمال الإنجازات



وجه الإعلامى الكويتى، ماضى الخميس، التحية والتقدير للرئيس السيسى على إنجازاته خلال فترة ولايته الأولى، مشيدا بالتطورات التى شهدها المجتمع المصرى على المستوى السياسى والاجتماعى والأمنى. وقال «الخميس» إنه يتمنى أن يواصل الرئيس السيسى المشوار، الذى بدأه، مضيفا: «متى استقرت مصر استقر العالم العربى أجمع».





ليبيا...توحيد المؤسسة العسكرية



أكد رمزى الرميح، المستشار القانونى للجيش الليبى سابقًا، أن استقرار مصر مرهون بالكامل باستقرار ليبيا، مشيرا إلى أن الملف الليبى له أهمية وأولوية بالنسبة لمصر التى أظهرت فيه الصدق وعدم الانحياز مثلما فعلت بعض الدول.

وقال الرميح إن مصر عليها الاستمرار فى استكمال المسيرة عن طريق الضغط على المجتمع الدولى لإنهاء المأساة الليبية، والتأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأضاف: «مصر عليها الضغط أيضا على المؤسسات التشريعية لإصدار قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخاب، والدفع إقليميًا ودوليًا بالانتخابات البرلمانية فى أقرب فرصة».





السعودية...العمل على تنمية الشراكة الاستراتيجية



رأى الدكتور وحيد هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، أن الانتخابات المصرية أدهشت الجميع بمرونتها وسلاستها، مشيرا إلى أن السعادة الغامرة ظهرت على وجوه المصريين واحتفالاتهم التى لا يشابهها ولا يضاهيها أى سعادة فى أى شعب آخر. وأضاف: «ما نأمله ونتوقعه من الرئيس المصرى فى ولايته الثانية أن يتابع وينمى ويعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية». وتابع: «نأمل أن يوجه الرئيس المصرى هذا التحالف لمواجهة أعداء الأمتين العربية والإسلامية، خاصة دولة إيران ووقف محاولاتها الإضرار بالأمن القومى العربى».



