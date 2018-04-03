استقرار أسعار القطن المصرى.. اليوم

استقرت أسعار القطن المصري الذى يتم تصديره للخارج، اليوم الثلاثاء، وسجل صنف جيزة 86 نحو 2794 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 94 نحو 2580 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 95 نحو 2464 جنيهًا للقنطار.



ووفقًا للأسعار العالمية للقطن المصري، فإن صنف جيزة 87 من محصول العام الماضي سجل نحو 3337 جنيهًا للقنطار.



ويعمل قطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام على تطوير المصانع لديه فى خطة تنفذها الوزارة لتحويل الخسائر التي تحققها المصانع إلى أرباح.