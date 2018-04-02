القمص داود لمعي: الله قادر أن يخلق من الضعفاء شخصيات عظيمة

قال القمص داود لمعي، راعى كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، «إن الناس قالوا على شخص مفيش منه فايدة؛ فتأكدوا أن الله قادر أن يخلق منه شخصا عظيما»، مشيرًا إلى أن الله قادر أن يخلق من الضعفاء عظماء.



وأضاف «لمعى»- خلال كلمته بكنيسة القديس العظيم مارمرقس في مصر الجديدة- "بمجرد أن نظر إلى السيد المسيح، اللص اليمين بجواره على الصليب؛ قال له الأول: «اليوم تكون معى فى الفردوس»، مشيرا إلى أن رحمة الله تفوق جميع البشر.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال أسبوع الآلام، تصلي صلوات البصخة أكثر من 3 مرات، وتعني كلمة «بصخة» بالقبطية «فصح».

