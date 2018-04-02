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الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:15 م

متعب يطلب 60 مليون جنيه للتوقيع للزمالك

متعب
متعب
شيماء أبوقمر - محمد الدكر
dostor.org/2114909

طلب عماد متعب، مهاجم الأهلى، من إدارة الزمالك، منحه مبلغ ٣٠ مليون جنيه فى الموسم الواحد، مقابل توقيعه على عقود الأبيض، فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء إعارته لنادى التعاون السعودى، فى ختام الموسم الجارى.

وتلقى اللاعب مؤخرًا اتصالات هاتفية من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لإقناعه بالتوقيع للنادى، مثلما حدث من قبل فى صفقة عبدالله السعيد.
ورفض متعب المقترح فى بداية الأمر، وأبدى رغبته فى إنهاء مشواره داخل القلعة الحمراء، عقب عودته من السعودية، رغم رفض حسام البدرى، المدير الفنى، عودته لشغل مكانه فى الفريق، كما حدث مع زميله حسام غالى.
وتسببت الضغوط التى تعرض لها مهاجم التعاون السعودى، من قبل عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، فى وضع هذا الشرط، الذى يتضمن حصوله على هذا المبلغ التعجيزى «كاش»، كما طلب متعب أن يكون التوقيع لمدة موسمين مقابل ٦٠ مليون جنيه، على أن يحصل على مستحقاته كاملة، قبل إنهاء الإجراءات التعاقدية.
من جانبه، طلب نجل رئيس الزمالك منحه مهلة، للحديث مع مجلس الإدارة، وإبلاغهم بالشروط المالية، قبل اتخاذ القرار، فيما أعلن نادر شوقى وكيل اللاعب، أنه لا ينوى الاعتزال نهاية الموسم الحالى، بل سيستمر فى الملاعب لعدة سنوات مقبلة.
وقال شوقى، تعليقًا على أنباء المفاوضات مع الزمالك: «حدثت مفاوضات، ولكن لا يوجد شىء رسمى حتى الآن، وسينتهى تعاقد اللاعب مع التعاون بنهاية الموسم الجارى»، وتابع: «متعب حظه سيئ، وأحرز أهدافا مع التعاون لكنها احتسبت تسللا، كما أنه لائق بدنيا، وإن لم يحالفه التوفيق مؤخرا».
من ناحية أخرى، يعقد حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، فى الإمارات، فور وصوله إليها اليوم، للاطمئنان على حالة الخطيب الصحية.
كما تشهد الجلسة التى يحضرها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، الحديث عن بعض الأمور الفنية، التى تحتاج لقرار من رئيس النادى، كما يبحث البدرى عن حسم عدد من الملفات العالقة من بينها مشاركة عبدالله السعيد، وصفقات الموسم الجديد، وموقف اللاعبين المعارين، بالإضافة إلى حسم تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين مقابل الحصول على ٨٠٠ ألف جنيه فى الموسم.
فى السياق نفسه رفضت لجنة الكرة بالأهلى قرار الجهاز الفنى باستبعاد عبدالله السعيد وأحمد فتحى من مكافأة الدورى «٢٧ ألف دولار»، حوالى نصف المليون جنيه، منحها تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى للنادى، إلى جميع اللاعبين.

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