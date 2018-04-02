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اقتصاد
الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:12 م

وكيل «اقتصادية البرلمان»: الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة يستهدف سد عجز الموازنة

الدكتور مدحت الشريف،
الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2114904

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، خطوة جيدة لتحقيق أرباح من هذه الأصول، بهدف تمويل العجز فى الموازنة العامة الجديدة، وزيادة الاستثمارات. وأضاف الشريف، فى حواره لـ«الدستور»، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون إنشاء الصندوق إلى البرلمان، قريبًا، يشمل كيفية إدارته، وطبيعة الجهة التى ستديره، وكيفية تشكيله.

■ ما الهدف من سعى الحكومة لإنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة؟
- الهدف الأول هو تحقيق أرباح مالية من الأصول غير المستغلة لسد العجز بالموازنة الجديدة، ثم الاستثمار فى عدة مجالات أخرى، أولها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير فى تحقيق فائدة على الاقتصاد المصرى، ورفع معدل النمو.
■ هل سيتم أخذ رأى البرلمان فى هذا الشأن؟
- بالفعل، فالحكومة ستقدم قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، يشمل كامل التفاصيل والتصور لعمل الصندوق، وستتم مناقشة تفاصيله فى البرلمان، وأؤكد أن فكرة الإنشاء ليست جديدة، ولكنها ضمن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذى تم تقديمه للبرلمان وبناءً عليه أخذت الثقة من المجلس.
■ ما التساؤلات التى سيطالب البرلمان بإيضاحها من الحكومة؟
- هناك تساؤلات عن كيفية إدارة مؤسسات الدولة بهذا الشكل، وطبيعة الجهة التى ستدير الصندوق، وكيفية تشكيله، لأن طبيعة الصناديق السيادية يتم إنشاؤها من فوائض الدولة، وهو أمر غير موجود لدى الدولة المصرية حتى الآن، فنحن لدينا عجز بالموازنة يصل إلى ٨.٤ ٪.
■ وكيف سيتم إنشاء الصندوق فى ظل العجز؟
- الصندوق السيادى المصرى سيكون مختلفًا، بمعنى أنه سيأخذ أصول الدولة بشكل عام، ويضع برنامجًا لاستغلال تلك الأصول المهملة أغلبها، بما يدر أرباحًا منها، بدلًا من وضع مليارات فى أصول ثابتة دون أن تحقق أرباحًا، وهو ما يخالف فكرة الصناديق السيادية التى يتم تمويلها من خلال فائض الموازنة.
■ ما الفائدة من إنشاء الصندوق؟
- الصناديق السيادية تتحرك بمرونة أكثر فى الاستثمارات، وفرصها فى تحقيق الأرباح كبيرة، كما أن لها إمكانية الاستثمار داخل وخارج الوطن، فمصر لا تبتكر الفكرة، فهناك الكثير من هذه الصناديق فى الخليج وتم استثمار أموالها فى مصر، وأتوقع نتائج جيدة لذلك التوجه.
■ ما الاشتراطات التى يجب أن تتم مراعاتها خلال إنشاء الصندوق؟
- الصندوق يجب أن يكون له حصر واضح للأصول التى سيديرها، لأنه من الواضح أنه سيأخذ العديد من أصول شركات قطاع الأعمال، وأصول أخرى مملوكة للدولة، وأتوقع أن تتم إحالة أصول ومقرات وزارات الدولة حينما ستغادر القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الصندوق السيادى، حتى يديرها.
كما أن هناك توجهًا تتبناه وزارة التخطيط لحصر الأصول المهملة أو غير المستغلة فى الدولة، لوضع تصور لاستغلالها، من المتوقع أن يفضى ذلك إلى إنشاء صندوق سيادى لإدارتها.
■ ما أبرز التساؤلات التى سيطرحها البرلمان خلال مناقشة القانون؟
- البرلمان سيطلع على حدود دور الصندوق فى إدارة الأصول غير المستغلة، وتوضيح كيفية استغلال الأرباح، وهل هى مخصصة لسد العجز بالموازنة أم لاستثمارات أخرى والأنشطة الاقتصادية للصندوق، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال المبدأ التعاونى.
■ هل ستكون لإنشاء الصندوق اعتبارات خلال مناقشة الموازنة؟
- بالفعل، فإنشاء الصندوق سيكون له اعتبار فى مناقشات الموازنة الجديدة، فى ظل أنه سيحقق أرباحًا من الأصول الثابتة التى تمتلكها الدولة، وهو ما ستعتمد عليه الحكومة فى التصور المبدئى لتمويل العجز فى الموازنة.

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