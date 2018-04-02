القمص داود لمعي: أسبوع الآلام لـ«التغيير»

قال القمص داود لمعي، راعى كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، إن أسبوع الآلام، هو "أسبوع التغيير الذي يبدأ فيه الإنسان الرجوع لربنا ولنفسه، ويصلح علاقاته، في العمل والمنزل، وكل ما يحيط بحياته".



وأضاف «لمعى»- خلال كلمته بكنيسة القديس العظيم مارمرقس في مصر الجديدة- أن "السيد المسيح جاء إلى الأرض؛ ليخلص ما قد هلك"، متابعًا: كل ما تقولوا فى القداس عبارة «نزل إلى الجحيم من قبل الصليب»؛ افتكروا- مهما كان الشر والفساد والخطية-؛ فالسيد المسيح جاء لكي ليخلص الإنسان من الجحيم.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال أسبوع الآلام، تصلي صلوات البصخة أكثر من 3 مرات، وتعني كلمة «بصخة» بالقبطية «فصح».