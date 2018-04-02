«بني آدم» ليوسف الشريف خارج خطة توزيع عيد الفطر

قال أحد المقربين من الشركة المنتجة لفيلم النجم «يوسف الشريف» الجديد بني آدم، إن العمل الذي يعود به «الشريف» لن يكون متواجدًا خلال عيد الفطر القادم بالرغم من اقترابه من الانتهاء من تصويره.



وأضاف المصدر أن الشركة تولي الاهتمام حاليا بفيلم «ليلة هنا وسرور» بطولة محمد إمام وتضعه على رأس الأولويات خاصة أن الشركة الموزعة لأفلام «سينرجي فيلمز» المنتجة لفيلم يوسف الشريف معها فيلمان آخران توزعهما خلال العيد وغير قادرة على توزيع بني آدم أيضا.



وبني آدم بطولة يوسف الشريف ودينا الشربيني وهنا الزاهد وأحمد رزق ومحمود حجازي ومحمود البزاوي ومن تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج أحمد نادر جلال.