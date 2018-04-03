تعرّف على أسعار الفضة اليوم

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المجوهرات والحلى بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك استقرارًا بأسعار الفضة، اليوم الثلاثاء.



وأضاف «عباسى» فى تصريح له، أن سعر الأوقية سجل 317 جنيهًا، وسجلت الفضة عيار 99.9 «النقية» 10 جنيهات، وعيار 95.8 «البريطانية» 10.45 جنيه، للجرام الواحد.



وأوضح «عباسي»، أن سعر الفضة عيار 92.5 «الأسترليني» سجل 10.55 جنيه، فيما سجلت الفضة 90 «العملات» 10.30 جنيه، بينما سجل عيار 80 «المجوهرات» 9.45 جنيه للجرام.