القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:58 ص

أسعار المعادن اليوم.. و«النحاس» بـ6735 دولارًا للطن

أسعار المعادن
أسعار المعادن
هويدا سعيد
dostor.org/2114852

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك استقرارًا فى أسعار المعادن، اليوم الثلاثاء .


وأوضح "حنفى"، أن سعر الزنك سجل 3350 دولارًا للطن، بينما سجّل الألومنيوم 2100 دولار للطن، فى حين ارتفعت أسعار النحاس وسجّل 6735 دولارًا للطن، وبلغ سعر طن "البليت" 520 دولارًا، وسجّل خليط الألومنيوم 1800 دولار للطن.

وأشار "حنفي" إلى أن سعر مكورات الحديد بلغ 75 دولارًا للطن، موضحًا أن سعر طن الرصاص سجل 2500 دولار، وبلغ سعر القصدير 19600 دولار للطن، بينما بلغ سعر الخردة 325 دولارًا للطن.

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