الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:15 م
بالفيديو.. علي جمعة مهنئًا السيسي: هذا اليوم من أيام الله
dostor.org/2114805
هنّأ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية ثانية.
هنّأ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية ثانية.
ملامحه تنم عن قصص وروايات كثيرة يخفيها بداخله، يجلس أمام منزله يرتدي جلبابا، وعلى رأسه قبعة بيضاء يستقر فوقها شال ذو لون جملي داكن، يمسك عصا من البوص في قبضته، يتكئ عليها أينما يسر، الجميع يُلقي عليه ...
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