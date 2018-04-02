بالفيديو.. علي جمعة مهنئًا السيسي: هذا اليوم من أيام الله

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

ملامحه تنم عن قصص وروايات كثيرة يخفيها بداخله، يجلس أمام منزله يرتدي جلبابا، وعلى رأسه قبعة بيضاء يستقر فوقها شال ذو لون جملي داكن، يمسك عصا من البوص في قبضته، يتكئ عليها أينما يسر، الجميع يُلقي عليه ...