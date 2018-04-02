حسن راتب مهنئًا «السيسي»: أعانك الله لتحقيق آمال المصريين (فيديو)
هنأ الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية 2018.
وقال الدكتور «راتب» إن الله -عز وجل- شاء وقدر أن يختار الشعب المصري، وبإرادة حرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، في دورة ثانية، فهنيئا لهذا الشعب، وهنيئا للرئيس بثقة هذا الشعب.
وأضاف: «لقد طلبت للولاية يا سيادة الرئيس، فأعانك الله على ما حمّلك، لتحقيق آمال المصريين في حياة كريمة، وديمقراطية، ومواطنة حرة، تحيا مصر».