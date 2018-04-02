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الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:09 م

حسن راتب مهنئًا «السيسي»: أعانك الله لتحقيق آمال المصريين (فيديو)

حسن راتب
حسن راتب
dostor.org/2114794

هنأ الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية 2018.

وقال الدكتور «راتب» إن الله -عز وجل- شاء وقدر أن يختار الشعب المصري، وبإرادة حرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، في دورة ثانية، فهنيئا لهذا الشعب، وهنيئا للرئيس بثقة هذا الشعب.

وأضاف: «لقد طلبت للولاية يا سيادة الرئيس، فأعانك الله على ما حمّلك، لتحقيق آمال المصريين في حياة كريمة، وديمقراطية، ومواطنة حرة، تحيا مصر».

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