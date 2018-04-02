سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

أكد سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، أن الشعب المصرى أعلى إرادته ووضع مصلحة وطنه فوق كل الاعتبارات، وكان خروجه المشرف للجان الاقتراع خير شاهد، وأبلغ دليل على مسئوليته وثقته المطلقة فى قيادته الوطنية الأمينة.



وأضاف «سليم»، أن إعادة انتخاب الشعب المصرى، بهذه الأغلبية الكاسحة، للرئيس السيسى، وتأييد أكثر من 24 مليون مصرى لهذا الاختيار، يعكس وعيا كاملا وثقة كبيرة من الشعب المصري في قدرة الرئيس على استمرار معركة البناء والتنمية، ويأتى استمرارا لتفويض الرئيس في الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومحاربة الإرهاب ورفع اسم مصر فى مختلف المحافل والمناسبات الدولية.



وتابع: من حق الشعب المصرى أن يخرج بهذا العدد الكثيف فى مختلف شوارع وميادين القاهرة، والمحافظات للتعبير عن فرحته باختياره للرئيس، الذى حمله الأمانه من أجل مستقبل أفضل لكافة أبنائه.