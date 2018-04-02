وزير الصحة يهنئ المصريين بفوز السيسي بولاية ثانية

هنأ الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، الشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن الفوز يعكس مدى حب وتأييد المصريين للرئيس بعد الإنجازات التى أحدثت طفرة على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن الأجيال القادمة ستلمس تلك الانجازات بكل فخر وعزة.



وقال "إن القطاع الصحي شهد تطورًا ملموسًا غير مسبوقًا فى عهد الرئيس السيسي"، لافتًا إلى أن الحدث الأهم هو صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى برنامج علاج فيروس سي، والذي حققت فيه مصر انجازًا عالميًا كبيرًا لم يتحقق من قبل في أكبر دول العالم.