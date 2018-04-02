وزير الكهرباء يهنئ «السيسي» بفوزه في انتخابات الرئاسة

تقدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية مصر 2018، وتجديد ثقة الشعب المصرى فيه لفترة رئاسية ثانية.



وقال شاكر، إن الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت ممارسة ديمقراطية حقيقية من المصريين في الخارج والداخل، وهي الرسالة الأفضل التي بعث بها الشعب المصري إلى العالم أجمع.



وأكد وزير الكهرباء، أن الانتخابات الرئاسية لمصر عام 2018، أظهرت حرص المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتى بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مختلف القطاعات، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

