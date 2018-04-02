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الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:42 م

«الدستور» بصحبة عاصي الحلاني أثناء تصوير «نسايم الحرية» (فيديو)

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
أمير محمد خالد
dostor.org/2114760

اصطحبت «الدستور» المطرب اللبناني عاصي الحلاني أثناء تصوير أحدث أعماله الغنائية نسايم الحرية على طريقة الفيديو كليب، وتواجد الحلاني لفترة قاربت  النصف الساعة على كوبري قصر النيل بالقاهرة لتصوير أحد مشاهد الفيديو كليب.

كانت المشاهد عبارة عن قيام الحلاني بالغناء وفي خلفيته النيل وأحد بائعي البطاطا وحمص الشام ومقهي يجلس عليه المصريون وهم يتسامرون وحظي الحلاني بترحيب كبير من المصريين الذين التفوا حوله أثناء تصوير الفيديو، كما قام الحلاني بمصافحتهم قبل التصوير واصفًا إيّاهم بأجدع ناس، وقام الجمهور بالتصفيق له.

ويعد الفيديو إهداء من عاصي الحلاني للشعب المصري بعد انتهاء انتخابات الرئاسة واختيار المصريين للرئيس الجديد، وصور الحلاني الفيديو كليب في أكثر من منطقة بمصر من بينها قلعة صلاح الدين.

ومن المقرر أن ينتهي عاصي من تصوير العمل، مساء اليوم، مع مخرج الفيديو جميل مغازي وأغنية نسايم الحرية ألحان عاصى الحلانى وكلمات غانم جاد شعلان.

يشار إلى أن عاصى الحلانى يشارك فى الموسم الرابع من برنامج The Voice مع إليسا وأحلام ومحمد حماقى الذي يعرض مساء كل سبت عبر قناة MBC 4 وMBC مصر، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج عرض الحلقات المباشرة بداية من الأسبوع المقبل.

«الدستور» بصحبة عاصي الحلاني أثناء تصوير «نسايم الحرية» (فيديو)
«الدستور» بصحبة عاصي الحلاني أثناء تصوير «نسايم الحرية» (فيديو)
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