ماذا قال ترامب للسيسي بعد فوزه بالرئاسة لفترة جديدة؟

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتقدم "ترامب" بخالص تهنئته للسيد الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري في سيادته، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار، وحرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس "ترامب"، مؤكداً عمق وخصوصية العلاقات المصرية والأمريكية، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

