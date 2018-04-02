«جابر عصفور»: آن الأوان للاهتمام بصحة المواطن وعقله

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إنه يتمنّى من الرئيس السيسي أن تكون الثقافة والتعليم من أولويات المرحلة القادمة: «الثقافة والتعليم مثلهما مثل الصحة مازالا يحتاجان إلى اهتمام حقيقي وإلى إنجازات حقيقية.



وأشاد عصفور بالإنجازات المادية التي حققت خلال الفترة الأولى من رئاسة السيسي، طالبًا بأن يكون قد آن الأوان للاهتمام بصحة المواطن واكتمال منظومة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن الثقافة سلاح رئيسي فكري لا يقل أهمية عن القوة المادية.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت منذ ساعات قليلة، الإثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت من 26 - 28 مارس الماضي.