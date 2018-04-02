مقتل 5 إرهابيين من حركة الشباب في غارة أمريكية بالصومال

أعلن الجيش الأمريكي- اليوم- عن مقتل 5 إرهابيين من حركة الشباب الإسلامية الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في غارة جوية بالصومال.



وجرت الغارة السابعة هذا العام، ضد عناصر حركة الشباب، قرب قرية البور الصغيرة على بعد حوالى 375 كيلومترا شمال شرق العاصمة مقديشو- وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.



وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، أن الغارة، جرت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وأسفرت عن "مقتل 5 إرهابيين وتدمير عربة واحدة".



وتحاول حركة الشباب الإسلامية منذ العام 2007، الإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.



وتمّ طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في أغسطس 2011، ثم توالت هزائمها؛ حتى فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة، تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف مقديشو، وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.



وينشر الاتحاد الإفريقي قوة حفظ سلام قوامها 22 ألف جندي في البلد المضطرب بالقرن الإفريقي منذ عقود.