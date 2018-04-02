أستاذ قانون دولي يُفند حكم محكمة أمريكية بشأن فلسطين

عقّب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على قرار محكمة أمريكية بإبطال حكم يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويض بقيمة 655 مليون دولار، على خلفية زعم بـ«اعتداءات قامت بها في إسرائيل».



وقال «سلامة» إنَّ محكمة الاستئناف الأمريكية أسست في رفضها تعويض أسر 11 قتيلًا أمريكيًا قتلوا في مدينة القدس في هجمات لحركة «حماس» و«لواء شهداء الأقصى»، إنَّ الهجمات لم تستهدف عمدًا الضحايا الأمريكيين تحديدًا، ومن ثم لا تختص المحاكم الأمريكية بالنظر والفصل في هذه الجرائم التي ارتكبت خارج إقليم الولايات المتحدة ولم تستهدف عمدًا الرعايا الأمريكيين.



وأكد أنَّه بفرض استهداف المواطنيين الأمريكيين خارج إقليم الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أفعال إرهابية، تكون المحاكم الأمريكية مختصة بقبول دعاوى التعويض المدنية المالية لأسر الضحايا وفقًا للتشريع الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب.

