القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
سياسي
الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:35 م

أستاذ قانون دولي يُفند حكم محكمة أمريكية بشأن فلسطين

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي
محمد جعفر
dostor.org/2114745

عقّب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على قرار محكمة أمريكية بإبطال حكم يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويض بقيمة 655 مليون دولار، على خلفية زعم بـ«اعتداءات قامت بها في إسرائيل».

وقال «سلامة» إنَّ محكمة الاستئناف الأمريكية أسست في رفضها تعويض أسر 11 قتيلًا أمريكيًا قتلوا في مدينة القدس في هجمات لحركة «حماس» و«لواء شهداء الأقصى»، إنَّ الهجمات لم تستهدف عمدًا الضحايا الأمريكيين تحديدًا، ومن ثم لا تختص المحاكم الأمريكية بالنظر والفصل في هذه الجرائم التي ارتكبت خارج إقليم الولايات المتحدة ولم تستهدف عمدًا الرعايا الأمريكيين.

وأكد أنَّه بفرض استهداف المواطنيين الأمريكيين خارج إقليم الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أفعال إرهابية، تكون المحاكم الأمريكية مختصة بقبول دعاوى التعويض المدنية المالية لأسر الضحايا وفقًا للتشريع الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب.

موضوعات متعلقة

صدفة.. مؤامرة.. أم غباء؟!

ترامب يرفض استئناف ضحايا عملية «التحرير الفلسطينية»

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 6 أيام

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهر

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

«الصحة» توفر سرير رعاية لـ أمل رزق في «زايد التخصصي»

عودة «آل مبارك».. «الدستور» تحاور عمال مقاهٍ شعبية ظهر بها نجلا الرئيس الأسبق (تفاعلي)

الداخلية تنتج أغنية «تحيا مصر» بمناسبة فوز السيسي

رئيس إيطاليا يهنئ السيسى بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر

الأكثر قراءة

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

7 نصائح لإثارة الزوج أثناء العلاقة

ألبومات الصور

مصر بتفرح.. السيسي رئيسًا لمصر في ولاية ثانية

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

45 دولة تشارك في مسيرة السلام بشرم الشيخ (صور)

لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

7 نصائح لإثارة الزوج أثناء العلاقة

كشكول

فاروق الباز عن المرأة: أُقدِر أمي واحترم شقيقاتي..ومصر تسير بالرجال والنساء معا

وزير التعليم يهنئ السيسى لفوزه بولاية ثانية

بالصور ..عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"فاروق الباز وعلي عبدالعال"

وزير التعليم العالي: قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق استراتيجية مصر 2030

وزيرة الهجرة : فاروق الباز قيمة كبيرة لمصر

الأمصار

«هيومن رايتس ووتش» تدافع عن السعودية

الاسماعيلي يحسم قمة المركز الثاني بالفوز على الزمالك 2-0

الجيش اليمني يحرز تقدما ويحرر مواقع جديدة

الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 82 من مسلحي "داعش"

الرئيس السوري يسمح بإعادة تخطيط المدن

ads
منوعات

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك