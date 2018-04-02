رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد يتعهد بإصلاحات لإنهاء العنف

تعهد رئيس وزراء إثيوبيا الجديد، "أبي أحمد"- اليوم- بالإسراع بتحقيق إصلاحات ديمقراطية، في مسعى لإنهاء اضطرابات، بدأت من مسقط رأسه في "أوروميا" منذ ثلاثة أعوام.



واختار الائتلاف الحاكم "أبي"- الأسبوع الماضي- خلفا لهايلي مريم ديسالين، الذي استقال؛ ليُفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات، في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا بالقارة.



وبعد أدائه اليمين؛ تحدث الجنرال السابق بـ"لهجة تصالحية" عن المعارضة، لكنه لم يُشر لاحتمال إنهاء حالة الطوارئ التي فُرضت لمدة ستة أشهر في فبراير- بعد استقالة هايلي مريم-.



وفي كلمة أمام البرلمان استمرت 40 دقيقة ونقلها التلفزيون، قال "أبي": «هذا يوم تاريخي.. نشهد انتقالا سلميًّا للسلطة.. وضعنا اليوم ينطوي على فرص وتهديدات».



وأضاف- أمام الاجتماع الذي سُمح لبعض المعارضين بحضوره-: «لا يمكن تحقيق الديمقراطية في غياب الحقوق، سواء كانت مدنية أو اقتصادية، نحتاج جميعا لمنصة للتعبير عن مخاوفنا».