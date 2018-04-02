حسن راتب: مبروك لمصر اختيار السيسي.. وربنا يعينه في الدورة الثانية

وجه الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية 2018، مضيفا أن نسبة المشاركة العالية رسالة كبيرة للعالم على أن مصر على قلب رجل واحد وتتمسك بخط التنمية والاستقرار الذى يسير فيه السيسي.



وقال الدكتور راتب إن «اختيار جموع المصريين الرئيس عبدالفتاح السيسى لدورة رئاسية ثانية يأتي انطلاقا من إدراكه الحقيقي لمشاكل البلاد وتحديات مواجهة الإرهاب بسيناء، والتغيرات بالمنطقة العربية والمنعطف التاريخي الذي تمر به الدولة المصرية».



وأضاف «راتب»: أن «المشروعات القومية التى أنجزها الرئيس كان لها دور كبير فى تفكير المصريين بالمشاركة السياسية والعملية الانتخابية خاصة مشروعات شبكات الطرق والكباري وحقول البترول والغاز، وشبكات ومحطات الكهرباء والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن السكنية الجديدة والمجتمعات العمرانية ومشروع المليون ونصف فدان، وإنشاء أكبر ثروة من المزارع السمكية الضخمة».



وشدد حسن راتب أن «الرئيس السيسى هو الوحيد الذى واجه بكل قوة ملف العشوائيات وأنشأ مدنا بديلة لهم مثل حى الأسمرات بالقاهرة وغيط العنب بالإسكندرية، فضلا عن دوره فى مكافحة فيروس (س) عبر المشروع القومي لعلاج المصابين بفيروس».



وأكد أن «التحديات التي ستواجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدورة الثانية كثيرة، ولكن الشعب المصرى يقف وراءه ويسانده لأنه شخصية وطنية تولت مصر فى ظروف استثنائية صعبة».