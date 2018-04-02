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الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:33 م

الزعيم يلجأ لـبيومي فؤاد لحل أزمة «عوالم خفية»

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام و بيومي فؤاد
حسن أمين
dostor.org/2114740

لجأ الزعيم عادل إمام للفنان بيومي فؤاد خلال مسلسله الدرامي الجديد عوالم خفية، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

كشف مصدر لـ"الدستور» أن الفنان بيومي فؤاد انتهي من تصوير دوره في المسلسل الذي سيظهر خلاله كضيف شرف في مشهد واحد فقط أمام الزعيم والفنانة هبة مجدي.

من جانبه، قال الفنان بيومي فؤاد، لـ"الدستور"، إن الزعيم قد لجأ له ضمن أحداث المسلسل من أجل حل إحدى المشكلات التي تحدث بينه وبين الفنانة هبة مجدي والتي تجسد دور صحفية تعاني من اضطرابات نفسية تجعلها تشعر بأن عادل إمام يريد التحرش بها.

مسلسل عوالم خفية يشهد للمرة الأولى تعاون عادل إمام مع ابنه رامي إمام كمنتج مع شركة "ماجنوم"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشارك فى بطولته كل من مى سليم وبشرى وصلاح عبد الله وفتحى عبد الوهاب ونور قدرى ومحمود حجازى وأسامة عباس.

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