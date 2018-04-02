تعرّف على عروض مهرجان الحرية بمركز الإبداع

أعلنت إدارة مهرجان الحرية المسرحي عن اختيار 12 عرضًا مسرحيًا، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة المحلية الخامسة من المهرجان المزمع انعقادها في الفترة من 10 وحتى 17 أبريل الجاري بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.



تابعت لجنة مشاهدة العروض 30 عرضًا مسرحيًا خلال أيام 29 و30 و31 مارس الماضي، واختارت أفضل 12 عرضا للمشاركة بالمسابقة وهم "توتة توتة" إخراج إبراهيم أحمد، و"صامت" إخراج إبراهيم حسن وديستوبيا إخراج محمد فرج الخشاب، و"صيد الفئران" إخراج رفعت عبدالعليم، و"البقية في حياتك" إخراج محمد مجدي.



من العروض أيضا "الكراسي" إخراج علي إيهاب، و"النافذة" إخراج أحمد عبد القادر، و"قوي كحيوان.. حر كإله" إخراج طارق نادر، و"فانتازيا الموت" إخراج أحمد سردينة، و"رجوع" إخراج أحمد عادل، و"وحدي" إخراج محمد عبد الصبور، و"ضمة" إخراج عصام بدوي.



يذكر أن لجنة مشاهدة العروض مكوّنة من إسلام عبد الشفيع، سامح الحضري، وريهام عبد الرازق، وليد جابر، ومحمد شحاتة، ومحمد ميزو، وميسرة صلاح الدين، ويرأس دورة المهرجان الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز والمخرج محمد مرسي إبراهيم مديرا، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل أحمد راسم، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية واشراف الفنان الدكتور وليد قانوش مدير المركز.