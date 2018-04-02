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الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:30 م

الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية

محمود عباس
محمود عباس
محمد عمر
dostor.org/2114736

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس عبدالفتاح السيسي- مساء اليوم؛ لفوزه بولاية رئاسية ثانية.

جاء ذلك، في برقية بعثها "أبومازن" باسم دولة فلسطين وشعبها إلى الرئيس السيسي- اليوم- تمنى خلالها للأخير، التوفيق والنجاح في تحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم، وبما يحفظ لمصر مكانتها ودورها الرائد إقليميا ودوليا، ويفوت الفرصة على كل المتربصين بها وبشعبها الشقيق- وذلك حسب ما نشرت وسائل إعلامية فلسطينية.

وأعرب محمود عباس عن "تقديره العالي لمواقف الرئيس المصري وبلاده الثابتة، ودعمهم الأخوي لشعبنا؛ من أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واهتمامهم الدائم بالقضية الفلسطينية".

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