بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، جداول امتحانات النقل الإعدادي والثانوي الأزهري للفصل الدراسي الثاني- للعام الدراسي 20172018، والتي ستبدأ يوم 5 مايو، للصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي بأقسامهما العلمي، والأدبي، والشعبة الإسلامية، في حين ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 1652018.



كما أعلنت "امتحانات الأزهر"، جداول امتحانات سنوات النقل والشهادات للقراءات، لمراحل: "التجويد، وعالية القراءات، والتخصص".



وقال الشيخ جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن المنطقة أتمت الاستعدادات لامتحانات النقل والشهادات بلجانها المختلفة بكل معهد وتوزيع مراكز أسئلة مؤمنة وقريبة من اللجان؛ لتقليل مسافات النقل مراعاة للطبيعة الجغرافية لجنوب سيناء، ويجري حاليًا طبع وتغليف الأسئلة داخل المطبعة السرية بالمنطقة وسيتم توزيعها على مراكز توزيع الاسئلة قبل أواخر الشهر الحالي.



ووجه "حبيب"، العاملين بالمنطقة؛ لتسخير كافة إمكانيات المنطقة ومجهود العاملين لإنجاح الامتحانات.



فيما وجه أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بضرورة إنهاء المناهج الدراسية؛ طبقًا لتعليمات القطاع وفي المواعيد المحددة وعمل مراجعات نهائية؛ لمساعدة الطلاب في الاستذكار ووجه رعاية الطلاب؛ لتهيئتهم نفسيًا لأداء الامتحانات على أكمل وجه.