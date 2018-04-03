القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

محافظات
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:38 ص

بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
زياد القلشى
dostor.org/2114735

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، جداول امتحانات النقل الإعدادي والثانوي الأزهري للفصل الدراسي الثاني- للعام الدراسي 20172018، والتي ستبدأ يوم 5 مايو، للصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي بأقسامهما العلمي، والأدبي، والشعبة الإسلامية، في حين ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 1652018.

كما أعلنت "امتحانات الأزهر"، جداول امتحانات سنوات النقل والشهادات للقراءات، لمراحل: "التجويد، وعالية القراءات، والتخصص".

وقال الشيخ جمال حبيب محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن المنطقة أتمت الاستعدادات لامتحانات النقل والشهادات بلجانها المختلفة بكل معهد وتوزيع مراكز أسئلة مؤمنة وقريبة من اللجان؛ لتقليل مسافات النقل مراعاة للطبيعة الجغرافية لجنوب سيناء، ويجري حاليًا طبع وتغليف الأسئلة داخل المطبعة السرية بالمنطقة وسيتم توزيعها على مراكز توزيع الاسئلة قبل أواخر الشهر الحالي.

ووجه "حبيب"، العاملين بالمنطقة؛ لتسخير كافة إمكانيات المنطقة ومجهود العاملين لإنجاح الامتحانات.

فيما وجه أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بضرورة إنهاء المناهج الدراسية؛ طبقًا لتعليمات القطاع وفي المواعيد المحددة وعمل مراجعات نهائية؛ لمساعدة الطلاب في الاستذكار ووجه رعاية الطلاب؛ لتهيئتهم نفسيًا لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء
بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء
بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء
بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء
بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء
بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء
بالصور.. إعلان جداول امتحانات النقل والشهادة الأزهرية بجنوب سيناء
الآن

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

الإمارات توقف إعلاميًّا عنَّف مواطنًا اشتكى من غلاء الأسعار

صُناع «نوّرت مصر» لـ«الدستور»: البطولة المطلقة «وهم»

آخر ما قاله أحمد خالد توفيق قبل الانصراف الأخير (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

ألبومات الصور

مباراة الأهلى وطنطا

احتفالية مؤيدى الرئيس السيسى فى التجمع الخامس

مصر تنجو من «الانفجار الصيني» (صور)

احتفالات بفوز السيسي بولاية ثانية

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

كشكول

غدا.. توقيع أول اتفاقية توأمة بين جامعة عين شمس و أكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان الصينية

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

المصرية الدولية تعلن حاجتها لمعلمين في تخصصات مختلفة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بنات ثانوية قوص أول الصعيد بمسابقة أوائل الطلبة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

بالصور.. تونس تحتضن ملتقى " عليسة " لمبدعات العالم

حدث في مثل هذا اليوم

محامية عهد التميمي: ضابط إسرائيلي تحرش بها جنسيًا

الجامعة العربية تؤكد دعمها للمؤتمر الوطني الجامع في ليبيا

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مصر تحتفل بفوز السيسي.. وتودع أحمد خالد توفيق» أبرز أخبار اليوم

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

بالصور.. هكذا يُحيي المسيحيون حول العالم ذكرى أسبوع الآلام

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك