مدير «تعليم القاهرة»: صياغة أسئلة الامتحانات بمواصفات قياسية

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم إنهاء الاستعدادات للامتحانات الدراسية بإدراج الجداول والتي من المقرر أن تبدأ في 23 أبريل وتستمر حتى 16 مايو، موضحًا أن الإعلان عن الجداول سبقها اجتماع مع إدارة الامتحانات والذي أكد على مراعاة المواصفات القياسية في صياغة الأسئلة والمواصفات الامتحانية المحلية لواضعي الأسئلة.



وأكد عطية، في تصريحات لـ«الدستور»، أن طباعة الامتحانات تتم حسب كل جهة وإدارة تعليمية، مشيرًا إلى التعليمات الأمنية بأن تتم الطباعة في الإدارة المركزية بمديرية التربية والتعليم.

