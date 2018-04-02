القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
حوادث
الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:27 م

حبس موظفين بـ«الزمالك» 4 أيام لتعطيلهما عمل لجنة إدارة النادي

حبس موظفين بـ«الزمالك»
ندي حمدي
dostor.org/2114730

أمرت نيابة العجوزة بإشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول، بحبس مدير الحسابات القائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك وأمين خزينة بالنادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتعطيل عمل أداء اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك ماليًا.

ووجهت النيابة، للمتهمين تهمة تعطيل ومنع اللجنة من أداء عملها وتعطيل مرفق عام وحددت جلسة يوم الأربعاء المقبل لنظر تجديد حبسهما.

واصطحبت قوة أمنية من مباحث العجوزة المتهمين صباح اليوم إلى سراي النيابة التي أجرت فحص وتفريغ التحريات ومواجهة المتهمين بها، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية رقم 2707 لسنة 2018 إداري العجوزة، أن وزير الشباب والرياضة عيّن لجنة برئاسة إسماعيل الفار لإدارة النادي ماليًا بناءً على طلب النائب العام لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة النادي بسبب فتح حسابات بأسماء أعضاء في مجلس الإدارة، وأن المُبلغ عنهما قاما بتعطيل عمل اللجنة من 9 صباحا حتى 5 مساءً دون وجه حق.

وبناء على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإغلاق الخزينة ومكتب الاشتراكات قبل أيام لمنع اللجنة من أداء عملها، فتقدمت اللجنة ببلاغ إلى نيابة العجوزة تتهمهما فيه بمنع موظف حكومي من أداء وظيفته وأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم وسلما نفسيهما للنيابة للتحقيق معهما.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يلتقى وزير الشباب لعرض أوضاع نادى الزمالك

«ورطة مرتضى».. مجلس الزمالك يواجه خطر الحل.. والأموال تدخل الحساب الرسمي

استمرار حبس موظفي «الشباب والرياضة» في «الفساد المالي للزمالك»

حبس 3 مسئولين في الزمالك على خلفية الأزمة المالية

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ يومين

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ يومين

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الآن

«الصحة» توفر سرير رعاية لـ أمل رزق في «زايد التخصصي»

عودة «آل مبارك».. «الدستور» تحاور عمال مقاهٍ شعبية ظهر بها نجلا الرئيس الأسبق (تفاعلي)

الداخلية تنتج أغنية «تحيا مصر» بمناسبة فوز السيسي

رئيس إيطاليا يهنئ السيسى بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر

الأكثر قراءة

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

7 نصائح لإثارة الزوج أثناء العلاقة

ألبومات الصور

مصر بتفرح.. السيسي رئيسًا لمصر في ولاية ثانية

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

45 دولة تشارك في مسيرة السلام بشرم الشيخ (صور)

لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

7 نصائح لإثارة الزوج أثناء العلاقة

كشكول

فاروق الباز عن المرأة: أُقدِر أمي واحترم شقيقاتي..ومصر تسير بالرجال والنساء معا

وزير التعليم يهنئ السيسى لفوزه بولاية ثانية

بالصور ..عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"فاروق الباز وعلي عبدالعال"

وزير التعليم العالي: قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق استراتيجية مصر 2030

وزيرة الهجرة : فاروق الباز قيمة كبيرة لمصر

الأمصار

«هيومن رايتس ووتش» تدافع عن السعودية

الاسماعيلي يحسم قمة المركز الثاني بالفوز على الزمالك 2-0

الجيش اليمني يحرز تقدما ويحرر مواقع جديدة

الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 82 من مسلحي "داعش"

الرئيس السوري يسمح بإعادة تخطيط المدن

ads
منوعات

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك