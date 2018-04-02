حبس موظفين بـ«الزمالك» 4 أيام لتعطيلهما عمل لجنة إدارة النادي

أمرت نيابة العجوزة بإشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول، بحبس مدير الحسابات القائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك وأمين خزينة بالنادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتعطيل عمل أداء اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك ماليًا.



ووجهت النيابة، للمتهمين تهمة تعطيل ومنع اللجنة من أداء عملها وتعطيل مرفق عام وحددت جلسة يوم الأربعاء المقبل لنظر تجديد حبسهما.



واصطحبت قوة أمنية من مباحث العجوزة المتهمين صباح اليوم إلى سراي النيابة التي أجرت فحص وتفريغ التحريات ومواجهة المتهمين بها، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية رقم 2707 لسنة 2018 إداري العجوزة، أن وزير الشباب والرياضة عيّن لجنة برئاسة إسماعيل الفار لإدارة النادي ماليًا بناءً على طلب النائب العام لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة النادي بسبب فتح حسابات بأسماء أعضاء في مجلس الإدارة، وأن المُبلغ عنهما قاما بتعطيل عمل اللجنة من 9 صباحا حتى 5 مساءً دون وجه حق.



وبناء على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإغلاق الخزينة ومكتب الاشتراكات قبل أيام لمنع اللجنة من أداء عملها، فتقدمت اللجنة ببلاغ إلى نيابة العجوزة تتهمهما فيه بمنع موظف حكومي من أداء وظيفته وأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم وسلما نفسيهما للنيابة للتحقيق معهما.

