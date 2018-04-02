تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع «دفاع النواب»

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إنَّ اللجنة بحثت خلال لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مختلف القضايا العربية والإقليمية التي تهم مصر، ومن بينها: القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وآخر تطورات ملف سد النهضة.



وأضاف «عامر»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء لقاء لجنة الدفاع والأمن القومي مع وزير الخارجية بمقر المجل، اليوم الإثنين، أن الوزير سامح شكري أكد أن مصر دولة قوية قادرة على مواجهة كل التحديات، وتخطي الصعوبات في ظل قيادتها السياسية الرشيدة وتماسك شعبها العظيم، وأن مصر بجهود أبنائها وقيادة رئيسها استعادت مكانتها الإقليمية والعالمية وتأثيرها الفاعل في القضايا والأزمات الإقليمية والعالمية.



وحول ملف سد النهضة، أشار «عامر» إلى أنَّ وزير الخارجية أكد أنَّ الملف قضية رئيسية لمصر، وأنها تتباحث حول هذا الملف منذ ثلاث سنوات، وتمَّ الوصول إلى مرحلة مهمة في المباحثات بهذا الصدد، وأن الأجهزة المعنية تتابع هذا الأمر بما يحقق المصلحة العليا للبلاد وبما لا يؤثر على حقوق مصر المائية.



وبالنسبة للقضية الفلسطينية، لفت إلى أنّ الوزير شدد على أن هذه القضية من أهم القضايا، وأن مصر تقف قلبًا وقالبًا إلى جوار الشعب الفلسطيني.



وعن العلاقات مع السودان، نوه «عامر» إلى أن وزير الخاجية أكد أن مصر والسودان دولتان متجاورتان، ويمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما البعض، وأنهما مرتبطتان بمصالح مشتركة على مدى التاريخ، وأن الجانبين يبذلان كل الجهد لتحقيق وحدة المصالح المشتركة، وتقريب وجهات النظر، وأنه مهما حدث من اختلافات محدودة يتم التغلب عليها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.

