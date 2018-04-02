رئيس «الوطنية للانتخابات» يشكر طلاب المدارس: تعلمنا سويًا درسًا في حب الوطن

توجَّه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة ثانية، برسالة شكر لطلاب المدارس التي تمت فيها الانتخابات.



وقال «لاشين» في كلمة إلى هؤلاء الطلاب: «إن كانت تعطلت الدراسة في مدارسكم خلال الانتخابات، إلا أنَّه درس مهم تعلمناه منكم، وهو أن مصر دائمًا وأبدًا، وأن حب الوطن ليس ترفًا أو تزايد أو شعارًا ليس له صدى، ولكن حب الوطن لا يكون إلا فعل والوطن باق ما بقي شعب مصر على أرضها نحيا وفي أرجائها نعمر».

