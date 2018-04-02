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الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:24 م

«سأظل على عهدي معكم».. أبرز رسائل السيسي في خطاب النصر

السيسي
السيسي
إيمان ماهر
dostor.org/2114723

عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، رئاسته لمصر لم تكن عادية، بل شهدت أحداثًا كبيرة مازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن، ولثاني مرة أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز عبدالفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر في انتخابات الرئاسة 2018، وخرج في خطابه اليوم مشيدا بدور المصريين في الانتخابات.

وترصد «الدستور» أهم رسائل الرئيس السيسي:

ثقتي في عبقرية المصريين
أكد الرئيس السيسي في كلمته على فخره واعتزازه بالاصطفاف الوطني المصري في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: «فخري واعتزازي بكم مسألة راسخة في يقيني وثقتي في عبقرية الأمة المصرية لا تحتمل الشك أو التأويل».

موسى مصطفى موسى يتمتع بحس وطني
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لمنافسه في الانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى، مشيدا بحسه الوطني.

وتابع: «بهذه المناسبة العظيمة أتوجه بالشكر والتقدير للمهندس موسى مصطفى موسى، الذي خاض وأعضاء حملته منافسة وطنية شريفة ومتحضرة».

الأزمات السر في تحقيق الانتصار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل التحديات والمشكلات التي اقتحمناها، وكل الأزمات التي عبرناها، كان السر في تحقيق الانتصار عليها هو الرهان الصادق على عبقرية الشعب، وثراء خلفيته الحضارية والثقافية، وتاريخه الممتد لامتداد الحضارة، ولم يخب رهاني على المصريين يوما، ولم يخذلني حماسهم وتجردهم.

سأظل على عهدي معكم
وجه الرئيس السيسي الشكر للمصريين قائلا في خطابه: «ليس لديّ ما أقوله لكم سوى أن أتوجه إليكم جميعا بالتحية والتقدير والاحترام، على ما بذلتموه وتبذلونه من أجل مصر، ذلك الوطن العزيز، وأعدكم وعــد الصدق المبين بأن أظل على عهدي معكم، مخلصا في عملي غير مدخر لجهــد، من أجل رفعة وطننا العظيم، وساعيا لبناء مؤسساته بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة».

العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين
تضمن الخطاب أيديولوجية الرئيس في المرحلة القادمة، حيث ذكر: «أعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع، فالذي جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك، فمصر تسع كل المصريين، مادام الاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية، والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب، من أيديولوجيات محددة أو مصالح ضيقة، ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة».

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