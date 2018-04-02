القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
الكرازة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:23 م

القمص بولس: أكثر ما يُتعب الشيطان تبعية الأفراد للمسيح

القمص بولس: أكثر
ماريان رسمى
dostor.org/2114721

قال القمص بولس، الراهب في دير الأنبا بيشوى، إن اليهود قالوا عن المسيح: «هوذا العالم كله قد ذهب وراءه»، مضيفًا: "ظنوا أنه ملك أرضى، رأوا معجزاته، سمعوا تعاليمه، عرفوا اتضاعه، ومع ذلك رفضوه، وأدانوا من يتبعه".
وأضاف- فى تصريحات له، اليوم- «أن أكثر ما يُتعب الشيطان، تبعية الأفراد للمسيح بإيمان وتوبة؛ حينها سيحاربهم بكل طرقه»، متابعًا: «فثقوا فى قوة الله واحرصوا وأنتم تقولون «أوصنا»، ألا يجعلكم الشر تصرخوا يومًا «أصلبه».

موضوعات متعلقة

القمص بولس: النعمة تعمل فى القلب المجتهد

راهب بدير الأنبا بيشوى: «الله يتعامل مع كل إنسان بما يناسبه»

سيامة 4 رهبان جدد لدير الأنبا بيشوي

في ذكرى رحيل البابا شنودة.. السجل الكامل لـ«دير السريان»

اقرأ أيضًا
منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهر

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهر

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ شهر

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

«الصحة» توفر سرير رعاية لـ أمل رزق في «زايد التخصصي»

عودة «آل مبارك».. «الدستور» تحاور عمال مقاهٍ شعبية ظهر بها نجلا الرئيس الأسبق (تفاعلي)

الداخلية تنتج أغنية «تحيا مصر» بمناسبة فوز السيسي

رئيس إيطاليا يهنئ السيسى بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر

الأكثر قراءة

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

7 نصائح لإثارة الزوج أثناء العلاقة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

ألبومات الصور

مصر بتفرح.. السيسي رئيسًا لمصر في ولاية ثانية

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

45 دولة تشارك في مسيرة السلام بشرم الشيخ (صور)

لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة «العمرة المزيفة»

7 نصائح لإثارة الزوج أثناء العلاقة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يُحذر

كشكول

فاروق الباز عن المرأة: أُقدِر أمي واحترم شقيقاتي..ومصر تسير بالرجال والنساء معا

وزير التعليم يهنئ السيسى لفوزه بولاية ثانية

بالصور ..عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"فاروق الباز وعلي عبدالعال"

وزير التعليم العالي: قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق استراتيجية مصر 2030

وزيرة الهجرة : فاروق الباز قيمة كبيرة لمصر

الأمصار

«هيومن رايتس ووتش» تدافع عن السعودية

الاسماعيلي يحسم قمة المركز الثاني بالفوز على الزمالك 2-0

الجيش اليمني يحرز تقدما ويحرر مواقع جديدة

الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 82 من مسلحي "داعش"

الرئيس السوري يسمح بإعادة تخطيط المدن

ads
منوعات

النمر.. 15 سنة صاغة مع اليهود والجرام بـ«جنيه»

أكبر 5 جيوش في العالم خلال 2030

احتراق مختبر الفضاء الصيني التجريبي «تيانجونج-1»

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك