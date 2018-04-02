القمص بولس: أكثر ما يُتعب الشيطان تبعية الأفراد للمسيح

قال القمص بولس، الراهب في دير الأنبا بيشوى، إن اليهود قالوا عن المسيح: «هوذا العالم كله قد ذهب وراءه»، مضيفًا: "ظنوا أنه ملك أرضى، رأوا معجزاته، سمعوا تعاليمه، عرفوا اتضاعه، ومع ذلك رفضوه، وأدانوا من يتبعه".

وأضاف- فى تصريحات له، اليوم- «أن أكثر ما يُتعب الشيطان، تبعية الأفراد للمسيح بإيمان وتوبة؛ حينها سيحاربهم بكل طرقه»، متابعًا: «فثقوا فى قوة الله واحرصوا وأنتم تقولون «أوصنا»، ألا يجعلكم الشر تصرخوا يومًا «أصلبه».