إميل زولا.. رائد المدرسة الطبيعية في الأدب الكلاسيكي

لم يكن إميل زولا أديبًا عاديًا بالمرة، إذ كان واحدًا من أهم العباقرة الذين أثروا طريق الأدب العالمي وكانت أعماله علامات لا يمكن أن تنسى وآثار خالدة تضمنت فنًا عميقًا وحقيقيًا وضمنت لصاحبها بقاء الذكر والخلود في دنيا الأدب وكأني به قد طبق قول الشاعر:«وليس الخلد مرتبة تلقى.. وتؤخذ من شفاه الجاهلينا، ولكن منتهى هممٍ كبارٍ.. إذا ذهبت مصادرها بقينا، وسر العبقريةِ حين يسري.. فينتظمُ البدائع والفنونا، وآثار الرجال إذا تناهت.. إلى التاريخ خير الحاكمينا، وأخذك من فم الدنيا ثناءً.. وتركك في مسامعها طنينا، ومثل كثيرٍ من العباقرة كان زولا هجينًا فقد ولد لأبٍ إيطالي اسمه فرانسيسكو زولا وكان مهندسًا مدنيًا يعمل في حفر القنوات وأم فرنسية تدعى إميلي ألبير كانت تصغر زوجها بعدد كبير من السنوات فيما كانت جدته إغريقية!».



كان الأب فرانسيسكو قد بنى في مدينة إيكس بجنوب فرنسا سدًا وقناة أطلق عليهما اسمه على أنه مات بعد ولادة ابنه بسبع سنوات وهاهنا ملمح آخر من ملامح العبقرية إذ نرى غالبية العظماء قد نشأوا يتامى، وظل إميل في ذات المدينة يعاني من صعوبات بالغة وحياة خشنة بعد أن وضع بعض الجشعين أيديهم على الشركة التي أسسها أبوه وظل كاتبنا هكذا حتى بلغ سبع عشرة سنة.



ثم انتقل إلى باريس وانتسب إلى مدرسة سان لويس والغريب أنه لم يكن مجتهدًا في دراسته لدرجة أنه رسب في امتحان البكالوريا عام 1859م وخيب أمل والدته في أن يصبح محاميًا وعاش بعدها لا يفعل شيئًا غير اللهو مع قراءة أعمال الأدب الرومانتيكية والكلاسيكية وكان يقرض الشعر أيضًا وسوف نعرف لاحقًا أنه في مرحلة من حياته ترك الشعر واقتصر على كتابة القصص، وفي باريس تعرف زولا على صديقه الرسام بول سيزان كما أنه عشق امرأة فقيرة وانفصل عنها بعد مدة لكن خلطته بها أثرت فيه ومكنته من استلهامها في أولى رواياته على الإطلاق وهي " اعتراف كلود" ولأنه لم يكمل تعليمه فلم يجد له بالطبع عملًا جيدًا فعمل في البداية كاتبًا في إحدى شركات النقل البحري ثم انتقل إلى وظيفة بإدارة المبيعات في دار نشر فرنسية وكان يكتب في الصحف أيضًا وبدأ يشق طريقه في ميدان النقد الأدبي والفني.



عشق إميل زولا الأدب حتى الثمالة وبدأ بكتابة القصص والمقالات واستطاع أن يخرج سلسلة مكونة من عشرين رواية تحت عنوان (أسرة روجون ماكار) وهي شخصية قام ذهنه الوقاد بابتكارها ومن خلال هذه الروايات رصد إميل مجمل التاريخ الفرنسي في عهد الإمبراطورية الثانية وهنا تكمن ألمعيته.



وكان زولا واقعيًا جدًا في قصصه يبدو ذلك من أعماله التي تناولت مظاهر الحياة اليومية كالأسواق والمناجم والسكة الحديدية وديانات الناس وحالة الحرب، ولاقت روايات زولا رواجًا بعد أن ناقش فيها كذلك مشاكل إدمان الكحول والمخدرات والدعارة وغيرها من الأزمات الاجتماعية التي ظهرت في تلك الفترة عقب الثورة الصناعية.



زولا ومدرسته الطبيعية

نعرف من سيرة زولا أنه ظهر في عصر ازدهرت فيه العلوم الطبيعية وقام الباحثون بالإقبال على دراسة الحياة وتسجيل ظواهرها وإجراء التجارب مع تدوين الملاحظات والنتائج وبالتالي تمسكوا تلقائيًا بالحقيقة الملموسة الثابتة ورفضوا الجنوح إلى الخيال، وقد حذا الأدباء حذوهم فاهتموا بالطبيعة والحقائق والبيئة التي يحيا فيها الإنسان ويتأثر بها وأيضًا يؤثر فيها وابتعدوا عن الشاعرية والخيال، ومن هذا المنطلق أيقن زولا بأهمية بناء الرواية على التفكير العلمي والوصف الدقيق والحقيقي للمجتمع والواقع ورأى كاتبنا أن من واجب الرواية دراسة الطبائع الإنسانية وكيف يستطيع البشر أن يتكيفوا مع ضغوط البيئة والأحداث.



محنة زولا ونهايته

في عام 1898م قام زولا بكتابة عدة مقالات تحت عنوان (إني أتهم) وفيها دافع باستماتة عن ضابط مدفعية بالجيش الفرنسي اتهم بالخيانة العظمى ويدعى دريفوس، وفي سبيل ذلك عرَّض إميل حياته المهنية بل والشخصية للخطر وكان أن تم استدعائه للمحاكمة كما واجه كاتبنا هجومًا عنيفًا من العامة الذين طالبوا بإعدامه حيث اتهموه بالخيانة ونظموا ضده المظاهرات وقاموا بصنع دمية على هيئته وحرقوها وطالبت الصحف بحبسه وشنقه لأنه أهان الشعب الفرنسي من وجهة نظرها وطعن في الجيش وكرامة الأمة، ولم يجد كاتبنا مفرًا من الهروب إلى انجلترا التي لم يعد منها إلا بعد صدور عفو عن كل الذين كانت لهم علاقة بالقضية.



وبعد عودته إلى باريس قام بتشغيل المدفأة في إحدى ليالي البرد القارصة فاشتعلت النيران ومات زولا مختنقًا فيما عاشت زوجته بعد تحويلها إلى المستشفى، وكانت تلك هي نهاية أحد أعظم كتاب الرواية العالميين.