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الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:37 م

«الصحة» توفر سرير رعاية لـ أمل رزق في «زايد التخصصي»

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2114664

أكَّد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنَّه تواصل مع الفنانة أمل رزق وزوجها العقيد وائل الشريطي، فور نشر الفيديو ومناشدة وزير الصحة توفير مكان للعلاج فيه.

وأضاف «مجاهد»، لـ«الدستور»، أنَّ وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، فور علمه، أمر بتوفير سرير رعاية في مستشفى «الشيخ زايد التخصصي».

وأكد أنَّ زوج الفنانة أفاد بوجودها في مستشفى الشرطة ويتابع مع الاستشاريين حالتها الطبية وإذا رغبت في الانتقال إلى مستشفى الشيخ زايد سيتم نقلها، لافتًا إلى أنَّ الأمر متوقف الآن على موافقتهم على النقل من عدمه إلى مستشفى «الشيخ زايد التخصصي».

كانت الفنانة أمل رزق نشرت فيديو عبر حسابها على «فيسبوك» استنجدت فيه بوزير الصحة قائلة: «أنا بدوّر على سرير في الرعاية ومش لاقية، دخلت مستشفى مصر الدولي، وذهبت إلى مستشفى السلام الدولي وفوجئت بنوم الأطباء، إضافة إلى مستشفى الشروق أيضًا».

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