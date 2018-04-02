سقوط عصابة الأسمر والبطل قبل ترويجيهما مخدرات بالنزهة

تمكّن رجال مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة من ضبط عاطلين مسجلين جنائيا، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصّص فى تجارة المخدرات، وبحوزتهما 80 شريطًا من مخدر الترامادول؛ بقصد الاتجار ومبلغ مالي من متحصّلات البيع.

كانت معلومات وردت للنقيب محمد جودة النادي، معاون مباحث القسم أن تامر.ع، عاطل وشهرته الأسمر سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه آخرها القضية رقم 7508 جنح النزهة وأحمد.م، 38 سنة، عاطل وشهرته البطل، مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة بالإكراه، يتاجران في المواد المخدرة، بمنطقة موقف العاشر متخذين من محل إقامتهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ووجّه اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمعرفة النقيبان محمد النادى وأحمد حيدر، معاونا المباحث وبصحبتهم الأمناء محمود عبد الهادى وعمرو كمال وهانى محمود، وتم ضبط المتهمين سالفى الذكر وبحوزتهما 80 شريط ترامادول ومبلغ 120 جنيهًا، وهاتف محمول، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرّر المحضر اللازم.