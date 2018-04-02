جامعة قناة السويس تهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

أرسل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية والتى أعلنت نتيجتها اليوم بفوز ساحق للرئيس عبد الفتاح السيسى.



وجاء بالبرقية: «يسعدنى ويسعد مجلس جامعة قناة السويس وجميع اعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع الشباب الطلاب أن أرسل لسيادتكم بخالص التهانى بمناسبة فوزكم الساحق فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى جاءت نتيجتها تأكيدًا على اجماع الشعب المصرى على محبتكم وإيمانهم بقيادتكم الحكيمة وتجسيدًا واضحًا لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى بكم، فنحن على يقين ان الخير قادم لمصرنا الغالية لسنوات أربع أخرى قادمة».



«إن نتيجة الانتخابات جاءت معبرة عن الحب الجارف من المصريين لرئيسهم وثقته الكاملة فى برنامجكم والذى يعد أمل مصر المستقبل، إن جامعة قناة السويس الذى خرج شبابها وأساتذتها وعامليها فى جموع خلال ايام الانتخابات الرئاسية، يعاهدونكم يا سيادة الرئيس، بأن نظل دومًا خلفكم، مؤيدين لسياستكم الحكيمة ويضعون أنفسهم فداء لوطنهم الغالى مصر وكلنا امل ان بكم تستمر مصر فى طريق الرخاء والنماء والأمن والسلام».



وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسى برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.