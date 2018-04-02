عبد الله حسن في أمسية بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، الشاعر عبد الله حسن- غدًا- في أمسية شعرية وثقافية، على مسرح الكلية، بحضور الدكتورة عزة أحمد هيكل عميد الكلية، ووكلاءها، ولفيف من الأساتذة والطلاب.



تأتي هذه الأمسية، في إطار فعاليات الموسم الثقافى للفصل الدراسى الثانى بالكلية، والذى سيشهد- فى المرحلة القادمة- مزيدا من تقديم العروض الفنية والابداعات المتنوعة للطلاب.



الشاعر عبد الله حسن من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1985، حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا، وبدأ ظهوره الإعلامي في 2012، وتميز وقتها بـ"الشعر السياسي الجريء والمحايد" الذي يعبر عن غالبية الشعب المصري، ويصف الشخصية المصرية بالتزامن من الأحداث التي مرت بها البلاد.



تم تكريمه من القوات المسلحة والشرطة والرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، أهمها كانت عن قصيدة "احترامي" في عيد الشرطة 2015، وقصيدة "صباح النصر" بذكرى انتصارات أكتوبر.



وشارك "عبد الله" الفنان الكبير محمد صبحي في برنامج "مفيش مشكلة خالص" على مدار 22 حلقة، تميز فيها بالشعر الاجتماعي ومناقشة مشكلات المجتمع عن طريق الشعر والأغاني.



أصدر ديوانا واحدا بعنوان "شاي كشري"، وحقق أعلى مبيعات- وقت نزوله-، وحاز على لقب "أحسن شاعر عامية عام 2016" و"عام 2017 في استفتاءات مواقع عربية"، وشارك في كتابة الأشعار المسرحية، آخرها مسرحية "الثامنة مساءً" على مسرح الغد، كما كتب تترات مسلسلات إذاعية للفنانين "ماجد الكدواني، هبة مجدي، كندة علوش، عمرو يوسف".