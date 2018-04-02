الثلاثاء.. فرخندة حسن ضيفة «نجوم على لايف»

يستضيف نجوم علي لايف، في الحادية عشرة مساء الثلاثاء، الدكتورة فرخندة حسن، أستاذ الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية، أمين المجلس القومي للمرأة الأسبق، في لقاء خاص يتناول مشوارها العلمي والبحثي والسياسي والاجتماعي وأهم الجوائز التي حصلت عليها في تخصصها العلمي وأبحاثها التي تم نشرها عالميًا ونبذة عن أهم مؤلفاتها.



البرنامج إعداد ولاء شعراوي وتقديم رانيا السيد وإخراج شريف عبدالهادي.



وشغلت فرخندة حسن، منصب الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وتعمل أستاذ جيولوجيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصلت على الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة وهي عضو في عدد كبير من الهيئات والمؤسسات العلمية بمصر والخارج.