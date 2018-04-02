الحكومة تهنئ الرئيس السيسى بفترة رئاسته الثانية

هنأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وتجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته لهذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.



وأكد رئيس الوزراء على استمرار تكاتف كافة الجهود لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والتى بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس فى مختلف القطاعات، بما يحقق الخير والرخاء لمصر وشعبها العظيم، جنبًا إلى جنب العمل على استعادة مكانتها اللائقة، واستمرار تطهير الوطن من بؤر الإرهاب الغادر، متمنيًا للرئيس دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.



كما أشاد رئيس الوزراء بمدى وعى أبناء الشعب المصرى بدقة وتحديات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.