5 سنوات لعامل سرق دراجة نارية ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، دائرة بولاق الدكرور، المنعقدة بالتجمع، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، رمضان علي السيد أبوهدية، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لارتكابه سرقة درّاجة نارية بالإكراه.



صدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، ومحمد عبدالصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسي، ومحمد صابر.



وأسندت النيابة إلى المتهم رمضان علي أبوهدية، ومجهولين، سرقة منقولات مملوكة للمجني عليهم أحمد قمر الزمان وسيد جمال حنفي وخالد صابونة، وهي عبارة عن دراجة نارية، بطريق الإكراه الواقع عليهم بالطريق العام، بأن اصطحبوهم عنوة لمكان قصي تحت تهديد أسلحة نارية وسنج بعيدًا عن أعين المارة، وكلبشوهم تحت تهديد السلاح، مهددين إيّاهم بالإيذاء إن لم يذعنوا لأمرهم، كما وجّهت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة هتك عرض المجني عليهم واحتجازهم.



ودلّت تحريات معاون مباحث بولاق الدكرور على أنها توصلت إلى صحة الواقعة، ونفاذًا لإذن النيابة تم ضبط المتهم الذي أقرّ بارتكابه الواقعة.