الأربعاء.. عماد أديب يكشف مأزق «الإرهابية» بعد نجاح «الرئاسية»

يحل الإعلامي الكبير عماد الدين أديب، ضيفًا- في حوار خاص مع المذيع أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، حيث يتحدث عن مأزق جماعة الإخوان الإرهابية بعد نتائج انتخابات الرئاسة، ويفسر أسباب فشلها في إقناع الجماهير بمقاطعة الاستحقاق الدستوري الأهم.



كما يتحدث "أديب" عن مستقبل الآلة الإعلامية الإخوانية؛ بعد صفع المصريين لها بمشاركتهم في الانتخابات، وكيف سقطت حيل الجماعة الخبيثة لتمويل الدعاية المضادة للانتخابات في الصحف الأجنبية، ويجيب على سؤال: "ماذا ستفعل الآن لو كنت عضوا في جماعة الإخوان الإرهابية؟".



يذاع البرنامج، فى الثامنة من مساء بعد غدٍ، الأربعاء 4 أبريل.