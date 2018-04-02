شاهد.. «كاريزما» يطلق 3 أغنيات جديدة

افتتح فريق «كاريزما باند» حفله، بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى، ببعض النغمات الموسيقية التى كان أبطالها الآلات الموسيقية المصاحبة للفريق، وتعالى التصفيق فور صعود أعضاء الفريق خشبة المسرح، وهم: محمود منسى ومحمد كاشف وليلى توفيق، وبدورهم بادروا بالترحيب بجمهورهم الحاضر، وقدموا باقات غنائية متتالية منها: «روبابيكيا، وابتدى من جديد، وشد رحالك، وإيد واحدة، واضحك، وبحبك يا بلد، ونعناع الجنينة».



عشر دقائق فاصلة بين الفقرتين الأولى والثانية من عمر الحفل، الذى استكملته الفرقة الغنائية، وقدمت أغنيات «ياللى بتشتم، ويا بنت الناس، وبين النهار والليل»، وأطلق الفريق أغنيات جديدة خلال الحفل منها «روبابيكا وبنت كيوت».



كما قدم الفريق أغنية جديدة أيضًا بعنوان «إيد واحدة»، وهى إهداء لمؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ومن بعدها قدم أغنيات «فنان بسيط، وسهر الليالى، ويا عم سيبها، وكاريزما»، وانتهى الحفل بترحيبات كبيرة من الجمهور لسعادته البالغة التى شكلها «كاريزما باند» طوال فترات الحفل.