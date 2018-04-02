بالصور.. «تالنت كيدز» تبهر جمهور الساقية

قدمت فرقة "تالنت كيدز" حفلًا غنائيًّا مميزًا على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، وسط تصفيق حاد من الجمهور عند صعود الفرقة المسرح.



قدمت الفرقة فى الجزء الأول من الحفل مجموعة من الأغنيات التراثية المشهورة التى يحرص جمهورهم على سماعها منها "إن راح منك يا عين واللى تعبنا سنين فى هواه ويا ورد على فل وياسمين وتمر حنة والحلوة دى وحلف القمر".



كما قدمت فى الجزء الثانى "عز الحبايب وأعطنى الناى ومن حبى فيك ياجارى وسهر الليالى و3 دقات"، وسط حالة من التصفيق وترديد للأغانى من قبل الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور الحفل.