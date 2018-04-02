دلال عبدالعزيز: لستُ والدة محمد هنيدي في «أرض النفاق»

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إنها لن تجسد شخصية والدة الفنان محمد هنيدي، ضمن أحداث مسلسل "أرض النفاق"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني للعام الجاري.



وأكدت- لـ"الدستور"- أنها تجسد شخصية والدة "جميلة" التى تلعب دورها الفنانة "هنا شيحة"، وزوجة الفنان محمد هنيدي.



وأضافت، أصور حاليًا بعض مشاهد العمل بالإسكندرية، ومن المقرر أن أعود خلال الأسبوع القادم.



وتتحدث الرواية عن المجتمع المصرى والعربى في نهاية الأربعينيات "في إطار خيالى فانتازي"، ولكنها واقعية في نفس الوقت.



يشارك فى البطولة "هنا شيحة وإبراهيم عيسى ودلال عبدالعزيز ومحمد ثروت"، وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار أحمد عبدالله.